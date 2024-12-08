得寵先生｜鄭丹瑞曾被金牌監製彈戲屎　睇完終獲平反︰我折服

鄭丹瑞（旦哥）和盧慧敏（Amy）主演溫暖小品電影《得寵先生》上映第二周，好口碑不絕。昨日（7/12）旦哥好友連炎輝包場，邀請資深電視劇監製劉家豪與太太梅小青、1986年合作主持《勁歌金曲》的盧敏儀，以及羅蘭、余慕蓮、吳麗珠、譚玉瑛、黃允財、李龍基、杜燕歌等老友記捧場。開場前旦哥親自招待並入場謝票，他坦言最開心邀請到前輩劉家豪入場，為自己初入行拍劇被嫌「戲屎」平反，果然散場後劉家豪大讚旦哥演活「佳叔」，令他折服。

1986年與鄭丹瑞合作主持《勁歌金曲》的盧敏儀，都一同來觀看。(電影公司提供)

旦哥到戲院謝票，他在台上說：「今日好多前輩嚟捧場，最開心見到劉家豪先生和小青姐（太太梅小青），我同家豪哥有段恩怨，所以特別點名邀請佢嚟睇戲。話說我入行喺『麗的電視』接到一個劇本《新大丈夫》，演林嘉華細佬。當時由劉家豪編導，我拍咗三集之後冇再接到劇本。劇組哋話我太高，『麗的』布景太矮，成日穿崩，我信咗！」旦哥追問後真相大白，他說：「佢哋話：『劉家豪話你啲戲屎呀！』呢件事擺咗喺度幾十年。」劉家豪在觀眾席上大叫「平反平反」。

今次請來羅蘭、余慕蓮、吳麗珠、譚玉瑛、黃允財、李龍基、杜燕歌等老友記捧場。(電影公司提供)

劉家豪在觀眾席上大叫「平反平反」。(電影公司提供)

劉家豪為旦哥大平反：「阿旦真係一個勵志故事，當年表現得唔好，但佢發奮圖強，天天向上，到《得寵先生》我折服，佢嘅演出令我嘆為觀止，完全唔係以前鄭丹瑞嘅演法，唔會覺得佢係鄭丹瑞，只覺得佢係『佳叔』。佢犧牲好多，佢對狗狗有敏感，我都經歷過，佢能夠跨越呢關去演『佳叔』，下咗唔少苦工，衷心祝福《得寵先生》大賣！」

監製劉家豪與太太梅小青大力支持電影。(電影公司提供)

而羅蘭姐拖住Amy打氣，問她：「成套戲真係好感人，好好睇。拍嗰陣辛唔辛苦呀？夏天喎！」Amy受寵若驚，說：「少少，但睇到拍出嚟成果就好值得，好善良嘅電影！」