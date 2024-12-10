敗走麥城︱專訪陳苡臻三語對白流利切換　角色無下限：美醜冇底線

加拿大與香港合拍電影《敗走麥城》（Frest Off Markham），由阮浚德、羅懷恩及蔡康凝聯手執導，香港新晉演員Jessica陳苡臻首度擔綱主演，劇情講述加拿大非白人人種比例最高的麥城（Markham）裡，兩位來自中國東北的男子因為諸事不順挺而走險；一位黑人Uber司機面對五星好評的壓力，縱然面對歧視仍強逼自己笑臉迎人；Jessica飾演的女網紅來到加拿大尋求置業機會，意外遇上三人後走上一段離奇旅程。早前Jessica陳苡臻就新作接受《香港01》專訪，分享首次成為電影女主角的欣喜、拍攝期間面對的挑戰，以及出道四年來的經歷。

Jessica陳苡臻近日就新作《敗走麥城》接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

陳苡臻接受專訪時，興奮地表示自己首次擔綱飾演女主角，更遠赴加拿大參與拍攝，機會難得不容錯過！談到遠赴加拿大拍攝，Jessica透露前後逗留兩星期，對當地第一印象：「有一種古早味！覺得好像返回七八十年代的香港，與多倫多市內的環境差天共地！」更笑言當地華人人口眾多，就算完全不諳英語也絲毫沒有問題：「我直至到多倫多市內才有機會講英文，好像最後兩日才意識到自己來到北美！」

Jessica陳苡臻於《敗走麥城》裡飾演一位少女網紅，到加拿大尋求置業機會期間踏上一段奇遇。（《敗走麥城》電影劇照）

Jessica陳苡臻於《敗走麥城》裡飾演一位少女網紅，到加拿大尋求置業機會期間踏上一段奇遇。（《敗走麥城》電影海報）

Jessica於《敗走麥城》中作為女主角兼唯一女角色，笑言：「要睇女就係睇我！」續指戲份由頭帶到尾，對比過去數次的演戲經驗亦較緊張：「對比《年少日記》、《七月返歸》的演出，觀眾一定會將我的表現放大，所以自己都想盡力做到最好。猶其電影集中在情節，而非人物性格著墨，著重演員的反應與整體氣氛時，我便盡力思考研究如何突出自己的表現。」

Jessica陳苡臻為《敗走麥城》的唯一女主角。（梁碧玲 攝）

Jessica陳苡臻表示《敗走麥城》只有自己一位女主角，笑言為電影顏值擔當：「要睇靚女就睇我！」（梁碧玲 攝）

Jessica陳苡臻於《年少日記》裡飾演鋼琴老師Miss Chan，是她首度踏進大銀幕的作品。（陳苡臻IG圖片）

Jessica三語對白超流利

《敗走麥城》劇情設定於加拿大，令陳苡臻有機會同時以廣東話、國語及英語三語演出，更在不同語言的對白之間流利切換，Jessica直言練習咬字最花工夫：「我覺得演戲絕對不可以有懶音，所以無論廣東話或國語、英語，我都會查字典、在劇本上標記讀音以便反覆練習。英語與國語其實各有難度，我NG最多的部分是車廂中的對話，當時要在英語、國語之間交替，要以對手演員的母語交流。」Jessica出身九龍著名女校，她笑言教育背景對她的語言能力有具體幫助：「絕對有！本身也算有英文底子，所以也能夠幫手！」

Jessica陳苡臻為三語演出做足功課，會查字典並在劇本上標記讀音。（梁碧玲 攝）

Jessica陳苡臻表示自己從前有懶音的問題，令自己在《敗走麥城》一段雙語對話中NG不少次數。（梁碧玲 攝）

陳苡臻自2020年底加入《試當真》出道幕前，近年更晉身大銀幕，談到《試當真》土壤對演藝路途的幫助，Jessica分享指：「我在《試當真》有機會在短時間內演繹不同角色，因為平台沒有限制、不論多天馬行空的故事都能夠製作，所以訓練我作為演員的靈活與彈性。我在短片中曾經飾演過老婆婆，連扮醜女罵人都試過，觀眾似乎相當受落！」至於扮醜的底線，Jessica笑言沒有、連《完美物質》（The Substance）級數也不畏懼：「我在美醜方面沒有底線，觀眾在接下來另一部新作《手機見鬼》便可以見識得到！要漂亮的話平時機會多的是，所以角色形象沒有下限。」

對於銀幕形象，Jessica陳苡臻直言自己沒有底線，不論美醜也願意上演。（梁碧玲 攝）

對於銀幕形象，Jessica陳苡臻直言自己沒有底線，不論美醜也願意上演。（梁碧玲 攝）

陳苡臻（Jessica）Credit List：

Hair：Ziv Yeung

Makeup：Sakura Chow

Stylist：Exactly the Sam

Wardrobe：Moschino

Jewellery：Swaroski

Shoes：Charles & Keith