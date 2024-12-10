久別重逢｜鄭伊健嘆重溫校服照殘忍　陳卓賢賀局長升職︰佢好專業

由鄭伊健、陳卓賢（Ian）、蔡思韵、許恩怡主演的電影《久別重逢》，今日（10/12）舉行首映禮，現場有近千名粉絲到場支持偶像。兩位男主角接受訪問時，問到近日港片票房凌厲，可有期望，伊健表示會盡力做，更同Ian講︰「要你同粉絲呼籲多啲！」至於Ian的頭號粉絲羅淑佩局長最近升職，Ian都表示恭喜，更對於可會因而增加自己表演機會，Ian坦言對方是專業，不會跟私人喜好混為一談。



《久別重逢》演員陣容蔡思韵、鄭伊健、陳卓賢及許恩怡。（陳順禎 攝）

陳卓賢在戲中飾演鄭伊健的年輕版。（陳順禎 攝）

今次伊健與Ian除了在電影上合作，伊健更透露會合唱一首歌。Ian︰「係會有一首合唱歌，但我只聽過對方的部分，因為錄音前要取得一個平衡，至於個成品如何就未聽到。」鄭伊健︰「最緊要隻歌做到睇完套戲，聽到就諗起個畫面，或者未睇套戲，聽到我們的默契就想去睇套戲。」至於有網民將鄭伊健當年陽光檸檬茶的校服照跟Ian比拼，伊健聽罷即慘叫︰「點解咁殘忍，咁耐年前唔好再提。」至於Ian就覺得穿校服視乎角色和故事需要，「或者導演仲覺得我可以勝任去演一個中學生就可以。」

伊健的校服造型，當年一樣通殺。（影片截圖）

陳卓賢的校服造型獲網民力讚。（《久別重逢》影片截圖）

會上要求陳卓賢跟許恩怡做心心手勢，陳卓賢擠出一副尷尬表情。（陳順禎 攝）

早前Ian訪問提到，伊健每日收工一刻，都會興奮地原地轉一圈，他表示好欣賞這種對工作的快樂︰「我要強調並非伊健哥哥趕收工，純粹大家今日完成一件事，覺得好滿意和開心，這是值得我去學習，之前經常追求工作要做得好好，會忘記了享受這件事，認真工作之餘懂得怎去享受都好重要，有時會不自覺約束了自己，沒去好好享受。」

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伊健寓工作於娛樂的態度，令Ian十分欣賞。（陳順禎 攝）

陳卓賢被問到可有信心入圍來年金像獎新人獎，身邊的伊健立即代答︰「有呀有呀，我睇好佢。」（陳順禎 攝）

對於Ian的頭號Hellosss羅淑佩局長升職為文化體育及旅遊局局長，Ian都表示恭喜，但問到將來可會有更多幫政府表演宣傳的機會，Ian表示要相信羅局長的專業︰「我作為一個藝人，有演出當然無任歡迎，但我亦相信這與她支持我，以及她的職位無關。事實擺在眼前她是位好專業的人士，工作就是專業地工作，希望大家不要經常將她私下的興趣和活動，跟工作上的專業混為一談。」