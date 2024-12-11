28年後｜預告「骷髏頭塔」謎團重重　Cillian Murphy喪屍造型曝光

由奧斯卡影帝Cillian Murphy主演的電影《28日後》（28 Days Later）於2002年上映後大獲好評，更被影迷封為當代喪屍經典，對喪屍影視作品有著深遠影響。繼2007年的續集，電影即將推出第三集《28年後》（28 Years Later），並於2025年6月20日上映，而預告亦於昨日曝光。

Cillian Murphy主演的《28日後》於2002年上映後大受歡迎。（電影劇照）

電影除了捧紅了Cillian Murphy，更被影迷封為當代喪屍經典。（電影劇照）

《28年後》由曾奪奧斯卡最佳導演的Danny Boyle回歸執導，並由人氣急升的爆肌型男Aaron Taylor-Johnson、「佛地魔」Ralph Fiennes、金球獎視后Jodie Comer等主演。在預告中，收音機的廣播聲令人心寒，而主角Aaron Taylor-Johnson就以弓箭作為武器，帶著夥伴試圖在這黑暗的世界生存，用骷髏頭堆成的高塔，似乎暗示著更致命的威脅，將為人性帶來更多的考驗。

《28年後》由人氣急升的爆肌型男Aaron Taylor-Johnson主演。（劇照）

「骷髏頭塔」曝光。（預告畫面）

究竟暗藏咩謎團呢？（預告畫面）

另外，預告尾段可見，Cillian Murphy以喪屍再度現身。雖然暫時還未知道Cillian Murphy的戲份多少，但足以為影迷帶來驚喜。

Cillian Murphy喪屍造型曝光！（預告畫面）

《28年後》主要講述，自從致命病毒從化學武器實驗室流出後，至今已經過了28年，在仍舊嚴格的隔離政策下，人類漸漸找到與感染者共存的生存方式。其中一群生還者，生活在一座有戒備森嚴單一出入口離島，當被迫離開家園深入黑暗的外界時，他們發現令感染者和生還者突變的駭人秘密。