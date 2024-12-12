60歲張曼玉近況曝光逆齡狀態驚人　四肢纖瘦曬美背勁吸睛惹熱議

現年60歲的影后張曼玉暌違銀幕多年，近年已經沒有拍戲的她近年過着半退休生活，有段時間更加絕迹人前。今年10月張曼玉罕有出席時裝周活動，同時開設了抖音，再次獲得外界關注。昨晚（11日）張曼玉在抖音上載了拍攝廣告的花絮，樣貌及纖瘦身材，引起網民熱議。

張曼玉近年接近神隱，10年來從未參演電影。（視覺中國）

張曼玉在20多年後仍優雅如《花樣年華》的全盛時期。（《花樣年華》電影劇照）

張曼玉在20多年後仍優雅如《花樣年華》的全盛時期。（《花樣年華》電影劇照）

自進駐社平台後，張曼玉偶然分享生活片段，去年她為國際護膚品牌拍攝廣告成為熱話後，今年再下一城與著名攝影師夏永康合作，她分享了拍攝花絮。她在片中以廣東話旁白，更在倫敦Albert Bridge進行拍攝：「呢條係我喺倫敦最愛嘅橋，每次坐車經過，見到佢咁靚，我都心諗希望有一日可以喺度拍嘢。喺呢度預祝大家聖誕快樂，同埋有一個好美麗嘅2025。」

張曼玉展現調皮的一面。（抖音畫面）

狀態極佳！（抖音畫面）

曬白滑美背！（抖音畫面）

四肢纖瘦！（抖音畫面）

張曼玉在片中展現了不同的一面，除了坐在做出鬼馬佻皮的表情外，在Albert Bridge以高貴性感晚裝示人。身形纖瘦的張曼玉穿上黑色吊帶背心裙，大曬白滑玉背，青春優雅，皮膚精緻飽滿。對於張曼玉的逆齡狀態，大批網民都感驚訝，更大讚：「張曼玉，女演員的天花板。」、「歲月從未敗美人兒，您一如既往的美麗、優雅。」、「還是那麼漂亮迷人。」、「曼神，風華絕代」、「這身材無敵！」

好有女人味！（小紅書）

逆齡狀態驚人！（小紅書）

仲有跳舞！（小紅書）

張曼玉身材保持得好好！（小紅書）

網民大讚張曼玉狀態逆齡！（小紅書）

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