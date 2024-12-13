專訪︱陳苡臻車禍後三年終復原　左臉神經永久受損：好似有螞蟻爬

香港新晉演員Jessica陳苡臻，近日首度擔綱主演電影《敗走麥城》正式上映，Jessica繼《七月返歸》及《年少日記》後再次亮相大銀幕，讓影迷粉絲大為期待。早前Jessica陳苡臻就新作接受《香港01》專訪，分享新作拍攝點滴外，Jessica亦提到演藝路途的爭扎，以及一次交通意外為自己帶來的影響。

Jessica陳苡臻近日就新作《敗走麥城》接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

陳苡臻一直視國際影后張曼玉為偶像，至今仍以偶像為榜樣目標發展。談到張曼玉出道後歷經數次轉型、由花瓶蛻變為實力影后，陳苡臻表示自己出道以來，一直反覆思考同樣的問題：「直到今時今日，有許多人仍然認為我『得個樣』。我初出道時非常介意，畢竟我也算是個有個獨立、有個人思想的新時代女性。但現在我會覺得，先做好花瓶的角色吧！」

Jessica陳苡臻曾介意有人認為自己「得個樣」，但表示自己會努力先做好花瓶角色，再尋求轉型。（梁碧玲 攝）

Jessica以《年少日記》裡飾演的Miss Chan為例：「她算是符合花瓶的定義，似一個完美的化身，亦讓許多觀眾因此認識我，甚至到現在也有不少街坊路人叫我Miss Chan。接下來便要思考如何轉型，但有些事無法操之過急，要透過累積作品角色、數量來向觀眾證明。」

Jessica陳苡臻於《年少日記》裡飾演鋼琴老師Miss Chan，是她首度踏進大銀幕的作品。（陳苡臻IG圖片）

陳苡臻三年前曾遇車禍，當時令左邊面部三處骨折，直至今年才完全復原。Jessica透露車禍帶來永久性影響：「我左邊面的神經永久受損，摸上去會有刺痛的感覺，好像螞蟻在爬行。但慶幸外觀上沒有造成破壞，而演戲期間做各類表情也未有任何障礙。」Jessica總結交通意外經歷時，感恩生命讓自己上了重要一課，亦因此更珍惜每一日的生活，不論自己或作為演員的身份下都會繼續努力生活。

三年前的車禍，讓Jessica陳苡臻左臉面部神經永久受損，至今摸上去仍有刺痛的感覺。（梁碧玲 攝）

Jessica陳苡臻形容左臉的刺痛感覺，像有螞蟻在爬行。（梁碧玲 攝）

從網絡到大銀幕，外界對陳苡臻的印象大多聚焦於精緻亮麗的外表，談到自我形象與認識，Jessica驚喜地以「奇怪」形容自己：「我一直覺得我是個奇怪的人！我很渴望讓大家覺得我是個正常人，但其實我內心很奇怪！」Jessica笑言或許與自己雙子座有關，腦迴路相當跳脫，內外反差亦甚大！陳苡臻更舉例指：「有時我很喜歡在街上觀察不同的人，為演出累積生活經驗，我完全沒有惡意，但其實有時覺得自己像個偷窺狂！」

Jessica陳苡臻形容自己是個希望讓大家覺得正常的奇怪人！（梁碧玲 攝）

Jessica陳苡臻笑言自己為豐富演戲經驗而觀察其他人的行為，有時感覺似偷窺狂！（梁碧玲 攝）

陳苡臻（Jessica）Credit List：

Hair：Ziv Yeung

Makeup：Sakura Chow

Stylist：Exactly the Sam

Wardrobe：Moschino

Jewellery：Swaroski

Shoes：Charles & Keith