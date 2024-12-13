照明商店｜原作家姜草親寫劇本忠於原著　8大角色介紹開劇前必知

Disney+ 日前正式宣佈大熱得獎作品《MOVING超異能族》將會開拍第二季，消息令人振奮。在各觀眾都期待第二季正式推出前，Disney+ 再度與原作者姜草合作，由朱智勛、朴寶英主演的高分網漫改編劇集《照明商店》將於12月4日獨家上線。究竟姜草的作品有何吸引力？現與大家分析劇集必睇重點！

由朱智勛、朴寶英主演的高分網漫改編劇集《照明商店》，現已上架。（《照明商店》劇照）

韓國第一代網絡漫畫作家姜草最早以獵奇漫畫開始引起廣大注視，於網上開始連載網漫後6年獲得超過3億點擊量，其著作如《詭公寓》、《鄰居》等更不時被改編成電影/ 劇集。而《照明商店》網漫於2011年開始連載，點擊次數高達1.5億次，是姜草的代表作之一。劇集版本與《Moving超異能族》一樣，由原作者姜草擔任編劇，令人期待原作者於網漫版本的基礎上延伸創作。而於《Moving超異能族》當中飾演異能人高中老師的金熙元將會擔任劇集導演，早前釋出的訪談中，姜草與朴寶英等一眾演員都對這位導演讚不絕口，令人期待這位演而優則導的全能創作者，於首次執導下會為觀眾帶來的新驚喜！

《照明商店》網漫於2011年開始連載，點擊次數高達1.5億次，是姜草的代表作之一。（《照明商店》劇照）

被韓國網漫迷奉為神作的《照明商店》敘述一家連接陽間與陰間的燈具店，由店長朱智勛掌管，每日接待各式各樣的奇怪訪客。徘徊於生死邊緣的「顧客」，以及渇望他們生存下去的至親至愛，究竟如何在這神秘商店中找到燈泡延續生命？而在醫院重症病房工作的護士朴寶英，則以守護病人活下去的意志為信念，她又如何協助病人找到生存的目標，令他們的燈泡重新燃亮？劇集揉合了奇幻、驚恐與暖心感人等元素，以光怪陸離的劇情與角色設計為開端，逐步與觀眾揭示背後令人感動淚崩的故事。

劇集有不少驚慄場面。（《照明商店》劇照）

客人不時突然出現，頗嚇人。（《照明商店》劇照）

《照明商店》除了有絕對保證的姜草擔任幕後主創外，幕前陣容同樣吸睛！由韓流男女神級演員朱智勛、朴寶英出演男女主角，更有其他演技派演員加持，包括在《她的日與夜》毫無違和感下演繹少女角色而成熱話的李妊垠、由女團AOA成員轉型演員的金雪炫、因劇集《陪玩的女人》爆紅的嚴泰九、在《柏青哥》中飾演年輕版尹汝貞的金珉河等，絕對稱得上是黃金陣容：