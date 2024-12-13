久別重逢︱許恩怡擔正女主角冧盡男粉　接棒母親柏安妮成全城初戀

香港奇幻愛情《久別重逢》，由新晉導演梁禮彥執導及編劇，鄭伊健、許恩怡、Ian陳卓賢及蔡思韵主演，劇情講述中年音樂人蘇昇華面對創作樽頸位，飽受身心煎熬，選擇逃避的同時與少女Summer展開一次旅程，卻從中讓他的人生得到改變，尋回年少時作曲的初心。《久別重逢》除了由鄭伊健與Ian陳卓賢兩代偶像男神聯手主演外，近年在影壇嶄露頭角的星二代許恩怡更首次擔正做女主角，電影近日舉行數場優先場後，觀眾對許恩怡的表現更刮目相看！

許恩怡於即將上映的《久別重逢》裡首度擔正，與鄭伊健、Ian陳卓賢及蔡思韵合作。（梁碧玲 攝）

現年20歲的Natalie許恩怡，為八九十年代銀幕女神柏安妮的女兒，於2021年首次憑《燃野少年的天空》亮相大銀幕後，短短數年內參演不少商業及文藝片演出，是目前最活躍於影壇的星二代之一！

現年20歲的Natalie許恩怡，為八九十年代銀幕女神柏安妮的女兒。（抖音影片截圖）

Natalie於《久別重逢》裡飾演少女夏文萱，與鄭伊健及陳卓賢均有大量對手戲份，戲中作為高中少女，更展現清新、活潑與甜美的面貌，迷倒不少如戲中男主角鄭伊健與陳卓賢年紀相仿的男觀眾，重拾初戀的感覺，堪稱新一代「全城初戀」，接棒母親柏安妮的地位！

《久別重逢》講述一位中年音樂人面對創作樽頸時，重拾初心的旅程。（《久別重逢》電影劇照）

許恩怡於《久別重逢》裡與Ian陳卓賢亦有不少對手戲分。（《久別重逢》電影劇照）

從《久別重逢》劇照中可見，許恩怡與陳卓賢身穿校服在村屋斜坡上追逐、逛懷舊唱片店鋪及於海邊看風景的畫面，均洋溢青春氣息與情懷。雖然劇照未有披露Natalie與鄭伊健之間的對手戲份，然而從海報與伊健在日和風景下同框，亦洋溢親切而久違的幸福感。

許恩怡與Ian陳卓賢於《久別重逢》劇照中，均展現甜美及青春活潑的面貌。（《久別重逢》電影劇照）

許恩怡與Ian陳卓賢於《久別重逢》劇照中，均展現甜美及青春活潑的面貌。（《久別重逢》電影劇照）

許恩怡與Ian陳卓賢於《久別重逢》劇照中，均展現甜美及青春活潑的面貌。（《久別重逢》電影劇照）

許恩怡與鄭伊健雖然未有在劇照中同框，但海報中在日和風景前的畫面，亦洋溢久違的幸福感。（《久別重逢》電影海報）

許恩怡此前曾主演《爆裂點》與張家輝、陳偉霆合作；參演《但願人長久》成為中段學生版的妹妹女配角；今年底上映的幅射災難片《焚城》中，許恩怡則與劉德華飾演父女，並與資深內地演員吳彥姝有不少對手戲。在《久別重逢》的甜美演出外，許恩怡於即將上映的馬來西亞劇情片《搖籃凡世》與廖子妤的合作，亦同樣被受期待，或將展現更寛廣的角色面貌。