得寵先生｜捐1000磅狗糧畀義工團隊　Amy讚角色真人版︰在發光

電影《得寵先生》上映踏入第三周，口碑載道，台前幕後都非常振奮。戲中飾演動物義工「悅娜」的盧慧敏（Amy），日前與導演兼編劇李志偉（Thomas）和飾演「佳叔」外籍女婿的陳俊利，到大埔林村「浪浪之家」狗舍捐狗糧和物資，得知這款狗糧營養高，連人都可以進食，她二話不說放入口。期間她「悅娜」上身，搬狗糧、清潔尿尿、餵食和陪牠們玩，弄得一身小腳印和口水，揚言是「幸福烙印」！

Amy與導演兼編劇李志偉（Thomas， 右二）和飾演「佳叔」外籍女婿的陳俊利（右一），到大埔林村「浪浪之家」狗舍捐狗糧和物資。（電影公司提供）

今次獲產品贊助超過450kg（約1千磅）狗糧給《得寵先生》捐助「浪浪之家」，幾十包狗糧堆滿足手推車，Thomas導演和Buddy Bites的代表Bryan 合力推車，而Amy和陳俊利就各自捧住幾包，一同送到狗舍並放入糧倉。Amy說：「剛才運送狗糧嘅時候，出現咗一個『幸福滿瀉』畫面，因為一架手推車唔夠裝，跌咗幾包落地。雖然幾十包糧，好似好多，但其實只夠兩星期食用。除了狗舍嘅狗狗，仲有餵開嘅流浪狗和其他暫托狗。眨吓眼就食晒，所以要呼籲各界繼續捐物資和糧食，幫助狗狗或者不同動物團體，同埋支持領養不棄養。」

Amy笑說運送狗糧時，出現咗一個「幸福滿瀉」畫面，跌咗幾包落地。（電影公司提供）

踏入狗舍，Amy立即「悅娜」上身，走入狗BB的房間餵狗，見到地上有狗尿就立即清潔和消毒，期間又溫柔地和狗狗傾偈。接著走到空地，帶著零食的她大受狗狗歡迎，十幾隻狗狗熱情地圍著她，還撲到身上。當她蹲下時，狗狗更投入她懷抱，又舔她臉和嘴，逗得Amy哈哈大笑。

期間Amy被發現偷食狗糧，她說：「呢款狗糧人都可以食，Bryan都有食，因為好高蛋白 質，我偷偷地食咗一粒，無乜味，其實貓糧都係無乜味，我試過，好奇嘛，好多主人都會試食。好開心有呢啲咁健康、充滿營養嘅狗糧畀呢度嘅狗狗。」

Amy專登試食狗糧︰「呢款狗糧人都可以食，我偷偷地食咗一粒，無乜味，好多主人都會試食。」（電影公司提供）

「浪浪之家」創辦人April，就是《得寵先生》Amy飾演動物義工「悅娜」的原形人物，電影開拍前Amy向她取經，了解動物義工日常運作和面對的人和事。Amy說：「好開心見返April，佢依然好忙，照顧好多狗狗，成個人發光！而我一嚟到就好似返入角色，見到有尿尿就抹，有消毒就即刻攞嚟用，勾起好多拍攝嘅回憶！」

「浪浪之家」創辦人April，就是《得寵先生》Amy飾演動物義工「悅娜」的原形人物。（電影公司提供）

Amy好開心見返April，覺得佢照顧好多狗狗，成個人發光一樣。（電影公司提供）

Amy得知當日有三隻小狗被領養好開心，但同時知道將接收二十幾隻山上的流浪狗，狗舍負擔好大亦令她擔心。Amy說：「最初我以為April打理狗舍和照顧流浪狗，係一個有愛心嘅女人，認識之後發現佢仲好堅強和好忙碌，有好多問題要解決。」April說：「其實唔只我，每位喺香港搞狗舍嘅場主都好困難，都有自己嘅煩惱。」