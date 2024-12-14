何超蓮為角色學剪牛雜　望觀眾支持︰唔好因賭王千金而唔睇｜專訪

電影 《多想和你再見一面》本周香港上畫，這部紀念澳門回歸25周年的電影，由何超蓮首次擔正做主角，與內地演員此沙經歷一場長達20年的愛情故事。何超蓮多年來都是名人身份曝光，近年會參與綜藝，但演戲就是初哥。於是要自設密集式特訓，又因為角色是賣牛雜，刻意去拜師，每個舉動都是想講你知，我係真心！「希望大家可以放低我係賭王千金身份，何超蓮就係一個初入行的演員，大家畀個機會。」



鳴謝

化妝及髮型︰Sharon Xu

場地︰Yes!Culture

何超蓮第一次做主角，可謂樣樣都做足準備。（梁碧玲 攝）

對鏡頭冇怯場

談到為何以這套戲做第一次演出，何超蓮很快就道出三個原因。「因為呢套戲係大家姐（何超雲）搵我演，套戲代表澳門回歸25年，故事由90年初講到港珠澳大橋落成，這正正係我成長的年期，而作為澳門人嘅我好適合去演。而且角色性格都有啲似自己，好活潑開心，但佢又勇敢過我。」

雖然是第一次演戲，但何超蓮對鏡頭都冇怯場。「可能我由細到大都接觸多人，好細個已經被人影，習慣接受訪問，拍綜藝拍廣告，我對於鏡頭係唔會緊張。不過因為本身冇學過演戲，立即要搵兩位演戲老師密集式上堂，人家3個月半年的課程，縮短到幾個星期上晒。」

超蓮在戲中要跟此沙談一場長達20年的戀愛。（《多想和你再見一面》劇照）

有「翻版金城武」之稱的此沙，何超蓮坦言初初睇相是似的，但接觸真係後就斬釘截鐵一句︰「唔似！」相當率直。（《多想和你再見一面》劇照）

拜師學剪牛雜

理論學會，就要到實踐，由於戲中角色是牛雜妹，為令觀眾更相信自己就是一個牛雜妹，所以超蓮專程去拜師學剪牛雜，而佢本來心儀的師父更是在香港太安樓。「我最鍾意太安樓一家牛雜，嘗試去拜師但遭拒絕，因為人家太忙，最後只係畀我試拎下把鉸剪，話佢冇辦法教我，因為太多客人。所以最後知道朋友個朋友開牛雜店，就去咗跟佢學，學識技巧就買大大件牛雜返屋企練，於是媽媽就食咗好幾餐牛雜。」

超蓮曾經拍片到太安樓食牛雜，可惜今次未能拜師學藝。(影片截圖)

除了學到姿勢，連箇中原理都學會。「牛雜要一下剪斷，至於點解剪之前一定要叮叮聲，因為這是把鉸剪的動力，你逐下剪停咗係會冇咁順，一定要保持呢份動力順住剪，就冇咁花氣力。」

何超蓮為今次角色，有向紅姐惠英紅請教。（梁碧玲 攝）

請教惠英紅演戲心得

戲中角色Sandy，要由18到38，超蓮要演繹這種橫跨廿年的角色，事前都有問不少前輩拎意見，當中更包括金馬及金像影后紅姐惠英紅。「佢同我講如果個劇本係18至38，你就不能夠只想像這20年，要填補18歲前同38歲後的角色會發生甚麼事，要有一個完整的故事。現在演出來的，18歲是個街霸，天不怕地不怕，冇受過任何挫折，到28歲有啲挫折，會少說話，穩重一點。到38歲，又是另一種成熟，講嘢會慢一點，其實我演時係扮緊大家姐（何超雲），我係模仿緊佢。」

好戲之人曾志偉，在戲中飾演爸爸。（《多想和你再見一面》劇照）

這一幕令超蓮感到窩心，還想起真爸爸。（《多想和你再見一面》預告截圖）

曾志偉令自己想起爸爸

戲中曾志偉飾演超蓮的爸爸，影帝當前，幼獅無懼，反而感覺興奮，是學習好機會。「佢會教我用眼神演戲，令觀眾透過鏡頭感受更多。我記得有一場戲講我唔開心，戲中我是個硬淨的女仔，好逞強唔輸得，不想在爸爸面前喊，所以在門口蘊釀一輪唔知點入屋，點知爸爸突然開門出來丟垃圾，那場戲他一捉我隻手，講一句︰『有咩講畀爸爸聽』我當刻真係好想喊，真係會掛住自己個爸爸。」

（梁碧玲 攝）

最後問到超蓮最想大家入場留意哪一幕，這位何家千金突然變得語重深長。「希望大家唔好帶住何家千金何超蓮身份去睇戲，我係好努力去演繹緊一個牛雜妹，希望唔好因為我的身份，令大家投入唔到角色。暫時放低何超蓮係賭王千金的身份，其實何超蓮都是一個初入行的演員，希望大家畀個機會，如果因為個身份而排斥唔去睇，會令我好難過。」