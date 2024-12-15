得寵先生｜盧慧敏初遇過百小學生 與「大樹下」宣揚領養不棄養

《得寵先生》踏入上映第三周，宣布票房衝破300萬港元，口碑載道。電影宣揚保護流浪動物和關懷長者，戲外團隊除了義賣tee籌款和捐糧到狗舍，日前電影女主角盧慧敏（Amy）、導演兼編劇李志偉（Thomas），與「大樹下善待動物庇護站」（「大樹下」）資深義工JoJo，帶著狗狗「自來」和「MayMay」，以及訓犬師Garrick Sir和Fish姐姐，與狗狗「Dolly」和「Kabi 」，到「仁濟醫院蔡衍濤小學」，舉行「生命教育——愛護小動物 領養不棄養」分享會，讓逾百位小學生與狗狗親密接觸，現場充滿興奮笑聲。

分享會開始前，義工帶著「大樹下」的「自來」和MayMay入場時，原本靜靜地在台下的同學們立即興奮起來，狗狗經過他們身邊時更伸手輕輕撫摸，又驚又喜，非常可愛。「大樹下」資深義工JoJo介紹牠們原本都是被遺棄的小狗，她說：「『自來』本來係山上流浪狗，義工燕姐每日到去餵，有一日同佢講：『如果你行入嚟大樹下，我哋以後有粥食粥，有飯食飯。』然後佢真係行入嚟，所以就叫『自來』。已經嚟咗十年，最鍾意人嗌佢個名和影相。至於MayMay就係義工哥哥喺垃圾站發現，當時佢只有三個月大，依家未夠兩歲，最鍾意食零食。」JoJo表示只要給予適當的照料和愛心，流浪狗狗亦可以成為家中寵物。

之後Garrick Sir、Fish姐姐、狗狗Dolly和Kabi示範戲中部份動作練習過程，並邀請同學仔與狗狗玩小遊戲。Amy分享拍攝時與狗狗的相處秘訣，她說：「其實人和狗狗都一樣，最重要係關心和陪伴，可以用說話、眼神、擁抱，你哋可以攬吓隔離位嘅同學仔。」台下同學仔起哄並互相擁抱，之後Amy和義工、Fish姐姐等，分別帶著狗狗走入同學仔之中，讓他們互相接觸，全場一片歡笑聲。

活動結束後，Amy仍然好興奮，說：「好開心因為演出呢部電影，然後參與到咁有意義嘅活動。我人生第一次同咁多小朋友近距離接觸，見到佢哋望到狗仔嘅反應好開心，禮堂充滿笑聲、尖叫聲同埋雀躍嘅表現，令到我哋整個團隊更加投入，互相都有好好嘅影響。」她還笑言：「今日之後，我更加敬佩拍戲時遇到好多小朋友同埋動物嘅演員和團隊！」

Amy 透露為了今次分享會悉心「打扮」，說：「有一次『人寵場』遇到一隻好熱情嘅狗仔，佢撲埋嚟整甩咗隻耳環，好彩佢無食到。所以為咗狗狗嘅安全，我今日唔戴任何首飾，100%『悅娜』（戲中角色）、100%義工，而且紮行馬，可以接受狗狗任何形式嘅擁抱同埋濕吻。不過今日冇擁抱又冇錫錫，但拖住狗狗同小朋友接觸，係另一種難忘又開心嘅體驗！」