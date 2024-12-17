女兒的女兒｜張嘉艾不時稱讚97歲母　「父母也想得到子女讚許」

榮獲金馬獎最佳原著劇本獎的《女兒的女兒》，挾著各方好評於上周開畫，監製兼女主角張艾嘉繼續戮力宣傳，首周末（14/12）就到油麻地百老匯電影中心出席電影映後談，與文化者創辦人鄭天儀圍繞「女性自主人生」主題深度對談，現場座位有限，圍觀觀眾不少，總數過百人全程極度專注，氣氛熱烈。

電影《女兒的女兒》，監製兼女主角張艾嘉繼續戮力宣傳，出席電影映後談。（電影公司提供）

雖然《女兒的女兒》由片名、主角到導演，清一色全女班，張艾嘉卻說不是只限女性觀眾看：「我自己是母親，又是女兒，我反而深深覺得，這部電影不一定只講女兒與母親，其實男性都一樣，父子或母子，一樣面對好多家庭問題。」所以張艾嘉表示希望大家不要局限這部電影只是「女人戲」，男性觀眾也合適，看畢一樣可以有反思，去了解父母親更多。

張艾嘉也分享了自己與97歲母親的相處之道。（電影公司提供）

張艾嘉也分享了自己與97歲母親的相處之道：「前兩日我稱讚我媽媽：『媽咪你真係好叻呀！你又靚又識講英文、廣東話、四川話、上海話、普通話，毛筆字又寫得好，又聰明，又經濟獨立，真係叻到不得了！』你知道嗎？她笑得多燦爛，開心女兒稱讚她。」張艾嘉說自己與母親關係，從小就是比較緊張，反而因為她稱讚母親，忽然感受到與母親的親密。張艾嘉提出，子女渴望父母的稱讚，其實父母也一樣想得到子女讚許！

映後談獲觀眾踴躍支持。（電影公司提供）

主持人鄭天儀與張艾嘉真誠地談了電影、母親與女兒的角色、養生到人生的難關。因為張艾嘉主動問現場觀眾看完電影《女兒的女兒》後的感受，令觀眾也願意感性地分享。當中有兒子與母親關係疏離，覺得對方囉囉唆唆很煩厭，看了電影卻給他一種瞭解雙親的新動力；有母親剛失去母親，指為人母後才能體諒為人母親的辛酸；也有父親深感電影是一面鏡，呼籲自己與自己大和解。不少觀眾都被電影觸動，回憶起與家人的點滴，令全場沉浸在這份真摯的情感交流中。最後，張姐也分享了個人的心得：她看世情很豁達，指忘掉年齡、時常保持好奇心，就是她的養生之道。