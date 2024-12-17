得寵先生｜阿正高興獲正劇角色　馮允謙都有火爆時︰試過打爆道門

電影《得寵先生》在不斷獲得口碑下，可以踏入第三周，而戲中除了男主角鄭丹瑞和盧慧敏（Amy Lo）之外，其他角色的努力亦開始被看見，包括飾演Amy戲中男朋友的馮允謙（Jay Fung），以及第一次在電影中飾演正劇，做獸醫義工的黃正宜（阿正）。



《得寵先生》是馮允謙（Jay Fung）第一部電影，亦是黃正宜（阿正）第一部正劇。（梁碧玲 攝）

阿正在戲中要鬧前輩旦哥，「我覺得呢樣已經可以寫入CV。」（《得寵先生》劇照）

首次拍劇與首次做正劇

講到養寵物，兩位都是愛貓之人，而Jay Fung的付出更大，因為他對貓有敏感。「我對貓好敏感，但我好鍚女朋友隻貓，所以每次返加拿大住都要食敏感藥，要每24小時食一粒，而且要小心唔好觸及眼睛，試過有次不小心接觸到眼，差點以為盲，因為有種融的感覺，不停流出一些液體，好恐怖，幸好睡一晚後便冇事。」事實上Jay Fung是想養狗，尤其大狗可陪自己跑步，但礙於工作時間不定，既然付出不夠關心，便寧願不養。

馮允謙對貓有敏感，但都為女友的貓貓食抗敏感藥。（梁碧玲 攝）

而向來是貓派的阿正，都享受拍攝時跟狗狗相處的日子。「之前冇機會跟這麼多狗相處，第一日開工已經有十幾隻狗同我一齊跑出來，這幕好深印象，又會主動跟貼我，第一次感受到狗狗的熱情。」戲中阿正是飾演獸醫義工，跟狗狗演戲冇問題，反而跟道具狗演又是另一挑戰。「因為有場救狗戲要用到道具狗，起初是覺得好搞笑，但到我要幫它做心外壓，聽心跳，最終都救不到時，我竟然有點心痛的感覺，這是比較意外，竟然跟假狗有種互通。」

戲中的Jay Fung是個暖男，好遷就女朋友，跟其真人差不多。（《得寵先生》劇照）

馮允謙都可以好火爆

戲中的Jay Fung角色可謂度身訂造，亦可算是接受挑戰。訂造的地方是因為角色為暖男，好遷就女朋友，跟其真人差不多，而今次挑戰是Jay Fung第一次拍戲。「拍劇速度快好多，拍電影會放慢一點，仔細一點，跟導演一起討論，我同Amy對手戲最多，佢係好鼓勵我。」

不過這都未算是最大挑戰，最大是在戲中要向Amy發脾氣。「拍完之外，Amy都話我鬧人唔夠狠，下次要再狠啲。事實上我都會發嬲，我是0或者100那種。記得細個有次跟細佬嗌交，記不起他為何會一拳打向我，我好嬲，而佢就立即跑到媽媽房準備關上房門，當時我正好趕到，一拳打向門阻止他關上，結果我一拳打穿了道門，表面一層真的穿了，我都想不到。」

阿正高興自己可以有機會演正劇。（梁碧玲 攝）

合作過的阿正，都讚Jay Fung確是一名暖男。（梁碧玲 攝）

至於阿正，今次最開心是導演找她演認真戲。阿正︰「一直以來都想做正劇角色，所以當導演選擇我時都有驚喜，因為當你要找一個唔需要搞笑的女演員，其實可以有很多選擇，點解要揀阿正呢？可能我襯做Amy身邊的朋友，都好開心慶幸導演搵我。而因為要演獸醫，我有找一位獸醫去做少少訓練，這種為角色做準備的感覺，是之前拍戲未嘗試過，好有滿足感。」

阿正好開心慶幸導演搵佢演正劇︰「可能我襯做Amy身邊的朋友。」（《得寵先生》劇照）

阿正獨居有感受

電影除了講人與寵物，還觸及跟老人家相處之道，Jay Fung自小由祖母長大，好明白老人家的心態。「我每次返加拿大探她，她都會怕我不夠時間去做其他事情，不停叫我不逗留太久，去見其他人。其實我每次跟她談話都好開心，她在疫情期間離開我，更令我覺得同長輩相處，時間是最寶貴，失去便返不到轉頭。」

阿正就一直重視跟父母的相處，自從自己搬出去住，都偶爾抽空回家吃飯。「細個沒這麼多包容，去聽媽媽的長氣，到現在覺得不論你是否長氣，總之你健在便好了。加上我自己一個人住，偶爾都想有人來探自己，令我好明白老人家的孤寂。」

阿正因為獨居，完全體會老人家的確需要人關心。（梁碧玲 攝）