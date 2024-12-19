英皇戲院iSQUARE變身「瑪利歐」遊戲體驗區　影院試玩全新作品

Nintendo Switch「瑪利歐」系列遊戲體驗區將於2024年12月19日至2025年1月2日，限時登陸英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）。活動期間，參加者可首次體驗在影院試玩「瑪利歐派對」全新作品《超級瑪利歐派對 空前盛會》，配合廣闊畫面及立體聲效，更加刺激好玩！瑪利歐與夥伴們仲會現身同你互動打卡，人氣角色耀西初次登場，粉絲們點可以錯過？



Nintendo Switch「瑪利歐」系列遊戲體驗區將於2024年12月19日至2025年1月2日，限時登陸英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）。（戲院提供）

仲有紀念品等大家選購。（戲院提供）

首次影院打機體驗 大派豐富禮物

Nintendo Switch「瑪利歐派對」全新作品《超級瑪利歐派對 空前盛會》首次登陸戲院！指定星期六、日的下午2時至6時，參加者會戴上瑪利歐、路易吉的標誌紙帽，分成紅、綠兩隊在影院內進行《超級瑪利歐派對 空前盛會》遊戲大比拼，在廣闊畫面及立體聲效加持下，遊玩體驗Level Up！歡迎一家大小與朋友一同前來挑戰、一較高下，贏走豐富禮物！

除了紙板人物，仲有真人見面會。（戲院提供）

人氣角色見面會

除了體驗遊戲，仲有人氣角色瑪利歐、路易吉、碧姬公主及耀西將會現身戲院與大家互動打卡。瑪利歐的好拍檔、充滿活力的耀西更是首次來港與粉絲見面，機會難得，快啲記低他們的出場時間！

仲有新遊戲試玩專區。（戲院提供）

《瑪利歐和夥伴們見面會》

日期：2024年12月21至22、28至29日

時間：下午2時至6時

地點：英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）8樓

時段 登場角色

下午2時至2時30分 瑪利歐

下午3時至3時30分 瑪利歐

下午4時至4時30分 瑪利歐、路易吉

下午5時至5時30分 碧姬公主、耀西（英皇戲院VIP時段）

詳情請參閱活動網站：https://bit.ly/3OYkR5E