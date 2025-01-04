回味8套2024不能錯過歐美劇　影帝巔峰作不能忽視有套喜劇成遺珠

2024年即將完結，今年各大串流平台都推出不少高質歐美劇，當中有不少入圍艾美獎及金球獎角逐獎項。趁著寒冷的聖誕假，不想外出的話煲劇都是一個好選擇，現在就為大家挑選8套不能錯過的歐美劇，在長假期留在家中慢慢欣賞。

《大熊餐廳》（The Bear）

《大熊餐廳》劇情描講名廚Carmy（Jeremy Allen White飾）回到老家芝加哥，接手經營身亡的哥哥一手建立的疑意式牛肉三文治店，而被迫面對各種難關的故事。 劇集在爛番茄奪得滿分，而男主角金球獎奪得「音樂及喜劇類最佳男主角」，無論劇本、其他演員、情感渲染及想帶出的訊息等方面，也備受業界及劇迷讚賞。

劇集的節奏非常快，主角及角色在餐廳中面對的混亂可能會令觀眾不太理解劇集在拍什麼，但只要慢慢看下去，就會理解到其實編劇是想透過這種混亂及粗口橫飛的情節，暗藏著人生需要面對的巨大傷痛，最後會莫名其妙的得到療愈的感覺。（暫時播至第三季）

《破案三人行》（Only Murders in the Building）

《破案三人行》由Selena Gomez、Martin Short及Steve Martin主演，劇集播出首季後好評如潮，更有劇迷大讚劇集將懸疑及喜劇混合得非常到位，更帶給大家新鮮感。劇情主要講述三位主角居住的上西區大廈發生謀殺案，而碰巧三人是犯罪Podcast迷，故開始私下調查兇案，更將過程製作為自家Podcast。

只看海報可能很難引起劇迷注意，更會認為一個年輕女子與兩個伯伯可以有什麼驚喜。不過劇情方面鋪墊的非常好，當中峰迴路轉的劇情亦令人意想不到。雖然劇情主要聚焦在查案，但同時講所有角色刻畫得極為深入，讓劇迷有種置身其中，與主角們一同查案的感覺，是2024年的滄海遺珠。（暫時播至第四季）

《企鵝人》（The Penguin）

《企鵝人》是2022年電影《蝙蝠俠》的衍生影集，故事發生在《蝙蝠俠》（2022年）事件後的一周，主要講述又哥連費路（Colin Farrell）飾演的「蝙蝠俠宿敵」企鵝人，在葛咸城地下社會的崛起經歷。今次金球獎影帝哥連費路撇開靚仔樣，化身成企鵝人，除了特技化妝令人認不出真身，實力演技亦值得留意，絕對是其巔峰之作。

《生活割離術》（Severance）

共9集的劇情主要講述一間名為Lumon Industries的企業，其中某個部門的員工均自願接受一項把工作和私生活的記憶割離手術。Mark（Adam Scott飾）及同事們如是者工作多年，隨著已離職的主管Irving（John Turturro飾）突然在公司以外出現，一趟追查真相的驚恐之旅隨即展開。到底這項名為「severance」的記憶手術為一眾同事及整個企業隱藏了多少秘密？（即將於2025年1月播出第二季）

《幕府將軍》（Shōgun）

真田廣之憑《幕府將軍》奪得艾美獎視帝寶座，劇集亦獲封為成年度神劇。（劇照）

《幕府將軍》劇情講述真田廣之飾演的吉井虎永作為攝政議會的五大領主之一，對已逝的幕府將軍太閤與年幼的少主忠心耿耿。在政局頂層明爭暗鬥之中，吉井面對四位攝政王的權鬥，面臨被彈劾的危機。然而此時抵達日本的英國水手John Blackthorne（Cosmo Jarvis 飾），成為葡萄牙人以外、在日本少數的歐洲人，對葡萄牙藉宗教手法控制政局、壟斷貿易的局面帶來轉機。身為外國事務大臣的吉井虎永看準John Blackthorne的情報重要性，請來家道中落、但因為信奉天主教而精通葡萄牙語的戶田鞠子（澤井杏奈 飾）作為翻譯，企圖逆轉自己面對四位攝政王團結彈劾自己的局面。

《Griselda》

《Griselda》劇情講述來自哥倫比亞的女企業家Griselda Blanco，精明且雄心勃勃地建立了歷史上最具盈利能力的販毒集團之一。Griselda同時作為一位盡心盡力的母親，致命的迷人魅力和出人意料的殘忍，令她在家庭和事業之間巧妙地取得平行，使她成為販毒幫派之間人所共知的「黑寡婦」。

《龍之家家族》（House of the Dragon）

《龍之家族》是《權力遊戲》的前傳，第二季時間線設定在《權力遊戲》200年前，主要講述「龍母」Daenerys所屬家族Targaryen由盛而衰的經過。劇集出現不少史詩式畫面及為權力勾心鬥角的情節，喜歡《權力遊戲》的朋友千萬不要錯過。（暫時播至第二季）

《黑鴿》（Black Doves）

劇情以聖誕節的倫敦為背景，主角Helen Webb（姬拉麗莉飾）表面上是機靈、務實又刻苦耐勞的妻子和母親，實為深不可測的職業間諜。她待在政界丈夫身邊10年，將情報提供給所屬的秘密組織「黑鴿」。Helen的情人Jason遇刺身亡後，帶來翻天覆地的改變。