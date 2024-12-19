鬼才之道︱微博驚現官方認證帳號　戲名改一字疑成功過審即將上映

台灣黑色喜劇《鬼才之道》，由《返校》導演徐漢強自編自導，陳柏霖、王淨及張榕容主演，劇情講述王淨飾演的「同學」遇上擅長打造都市猛鬼傳說的厲鬼經紀兜哥（陳柏霖 傭），與過氣星級鬼后凱薩琳（張榕容 飾）一同提攜新晉小鬼「同學」的特訓過程。《鬼才之道》早前於第61屆金馬獎榮獲五項技術大獎，成為本年度台灣極受歡迎的優秀作品！

台灣電影《鬼才之道》由王淨主演。（《鬼才之道》電影劇照）

台灣電影《鬼才之道》由陳柏霖主演。（《鬼才之道》電影劇照）

台灣電影《鬼才之道》於金馬獎榮獲五項技術大獎，成為本年度台灣極受歡迎的優秀作品！（《鬼才之道》電影劇照）

近年內地電影「禁鬼」已成為審查的共識之一，一眾在內地過審上映的「鬼片」，一律以「鬼片無鬼」作為特色，電影製作公司亦已通曉審查原則，以心中有鬼作為過牆梯。近日有消息指《鬼才之道》將於內地上映，然而以鬼及都市鬼故傳說作為核心的《鬼才之道》，要過審相信相當困難，但有網民發現《鬼才之道》已於微博開設官方帳號，更疑似更改戲名其中一個字，便成功打造「鬼片無鬼」的效果！

內地電影「禁鬼」已成為審查的共識之一，一律以「鬼片無鬼」作為特色！（《鬼才之道》電影劇照）

據微博平台顯示，《鬼才之道》於平台上開設名為「電影詭才之道」的帳號，並得到微博認證為電影《詭才之道》的官方微博。電影相當巧妙地利用同音字過關，達到「鬼片無鬼」、「鬼片戲名無鬼」的效果，令人相當意外！今年初台灣電影《周處除三害》在內地上映時意外大受歡迎，再次打開台灣電影在內地上映的大門，相信觀眾亦期待《詭才之道》在內地上映時的口碑與票房表現。