基斯杜化路蘭夫婦齊獲英王封爵　路蘭︰電影得到國王賞識實在榮幸

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）今年初憑新作《奧本海默》（Oppenheimer）於奧斯卡金像獎橫掃七項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳男主角」獎大獎！在英國時間昨日（18日），基斯杜化路蘭與太太兼自己多部作品的監製Emma Thomas，齊齊於英國白金漢宮封爵，表揚在電影業界的傑出供獻！

基斯杜化路蘭與太太Emma Thomas齊齊獲英王封爵！（英國王室IG圖片）

英國王室官方社交媒體分享一輯冊封基斯杜化路蘭夫婦的照片，並寫上：「基斯杜化路蘭爵士及Emma Thomas女爵請起！夫婦二人為電影業作出傑出供獻，在他們的合作下推出大賣的《蝙蝠俠三部曲》（The Dark Knight Trilogy）及《奧本海默》！」值得被受嘉許！

基斯杜化路蘭赴白金漢宮面聖，獲英王親自封爵！（英國王室IG圖片）

基斯杜化路蘭的太太Emma Thomas，亦獲英王親自冊封為女爵士！（英國王室IG圖片）

基斯杜化路蘭夫婦到白金漢宮面聖英王查理斯，受封後路蘭對外界表示英王盛讚他們的新作《奧本海默》，並分享心情指：「我們的作品能夠得到國王的注意與賞識實在令人非常榮幸開心！而他亦希望我們會在受封的鼓勵下，繼續拍攝更好的電影！」而Emma Thomas亦表示自己從來沒有幻想過有朝一日會封爵。

基斯杜化路蘭與太太Emma Thomas多年來為電影製作中的緊密伙伴！（視覺中國）

基斯杜化路蘭與太太Emma Thomas多年來為電影製作中的緊密伙伴！（視覺中國）

基斯杜化路蘭與Emma Thomas於1997年結婚，二人育有四名子女，亦是拍攝現場的好戰友，Emma Thomas多年來一直為丈夫擔任監製，二人合作電影包括《The Following》、《凶心人》（Memento）、《蝙蝠俠三部曲》、《星際啟示錄》（Interstellar）、《Tenet天能》及《奧本海默》等。