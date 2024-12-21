封神第二部︰戰火西岐｜年初一賀歲　最強卡士集「四大天王」客串

由安樂影片榮譽發行，烏爾善執導的《封神》系列，首集票房直逼30億，年度5大賣座神幻特技系列霸戲賀歲。來到第二集《封神第二部：戰火西岐》（Creation of The Gods II：Demon Force），將於2025年1月29日大年初一在香港上映，挑戰港片賀歲。

《封神第二部：戰火西岐》香港大年初一上映。（《封神第二部：戰火西岐》海報）

2023年夏天，《封神第一部》為觀眾們建構了一個前所未見的瑰麗神話世界，三千年奇幻想像在大銀幕上成真，電影票房直逼30億。《封神第二部：戰火西岐》顧名思義，故事的主戰場在西岐，殷商大軍兵臨城下，西岐保衛戰一觸即發，關於「封神榜」的爭奪仍在繼續。在「大戰將至」版預告中，西岐殷商兩軍列陣對峙、劍拔弩張；異獸奔騰呼嘯，助陣沙場；法器光芒乍現，爭輝天際。硝煙瀰漫間，西岐保衛戰一觸即發。

此沙因第一集而爆紅。（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

一同發布的正式海報上，西岐、殷商兩大陣營強勢集結。西岐陣營的姜子牙（黃渤 飾）、姬發（于適 飾）、殷郊（陳牧馳 飾）、雷震子（韓鵬翼 飾）、楊戩（此沙 飾）、哪吒（武亞凡 飾）、元始天尊（陳坤 飾）皆嚴陣以待。而最驚喜是有四大天王亮相，唔係張學友、劉德華、黎明、郭富城嘅演藝版，而係真真正正封神榜中的「四大天王」，包括︰魔禮青（僧格仁欽 飾）、魔禮壽（艾力庫 飾）、魔禮海（張藝瀧 飾）、魔禮紅（那音太 飾）。在「封神榜」上受封為「四大天王」，其中魔禮青受封「增長天王」，掌青光寶劍（即青雲劍），職司「風」；魔禮紅受封「廣目天王」，掌碧玉琵琶，職司「調」；魔禮海受封「多文天王」，掌混元珠傘，職司「雨」；魔禮壽受封「持國天王」，掌紫龍金花虎貂（即花狐貂），職司「順」。

在預告中，魔家四將是殷商陣營，身高逾12米，屹立於戰場之上壓迫感十足。藍臉的魔禮青振臂一揮，青雲劍以劍化龍，巨龍盤旋翻騰氣勢非凡；紅臉的魔禮壽用手訣祭出的花狐貂身形暴脹，以迅猛之姿撞向西岐城門；白臉的魔禮海右手撥動風火琵琶，無數火球鋪天蓋地砸向西岐大軍；黃臉的魔禮紅以法力撐開混元傘，巨傘一開兵箭收發自如。此外，申公豹也在預告中現身，手中葫蘆形的法寶神秘莫測，其蘊含的未知力量令人生畏。殷商大軍猛將集結，一場撼天動地的對決即將展開。

武亞凡飾演哪吒。（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

《封神三部曲》的每一部都具有獨立成篇的完整性，同時又共同詮釋同一主題，完整呈現整體故事脈絡。在《封神第二部：戰火西岐》裡，觀眾不僅能夠揭開《封神第一部》中潛伏的伏筆，還能在全新主題的推進下真切感受到人物在經歷種種事件後的成長以及人物關係的變化。 《封神第一部》片尾，姬發毅然刺殺殷壽後踏上歸鄉之途，而在《封神第二部：戰火西岐》裡，西岐因此迎來了殷商大軍的討伐。預告拉開了這場戰爭的序幕，殷商一方精銳齊發，姜子牙與姬發也將帶領西岐軍民開啟保衛西岐的壯烈一戰。兩大陣營各出奇招，帶來一場驚心動魄、扣人心弦的視聽盛宴。

（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

預告之中，姜子牙泰然自若，一句「我沒看到大軍，我只看到大魚了」，雲淡風輕間似有破敵之策。姬發也從殷商王家侍衛，成為「西岐少主」，在戰場上身先士卒帶兵衝鋒。曾在《封神第一部》中幫助姬發劫法場的辛甲（吳漢坤 飾）、呂公望（百力嘎 飾）、太顛（劉樂 飾），也追隨姬發回歸西岐，集結「西岐小分隊」捍衛自己的家園。

肋生雙翅、蘊含雷霆之力的雷震子則將與兄長姬發一齊肩負起守護西岐的重任。雷震子振翅發出綠色閃電，奮力擊向青雲劍幻化而成的巨龍。楊戩、哪吒與「師叔」姜子牙齊聚西岐陣營。楊戩此番展示了他「五行遁術」中的「土遁」和「火遁」；哪吒使出的「混天綾」蜿蜒盤旋、巨如天幕，卻瞬間被震開；元始天尊前一刻尚是滿頭黑髮，下一刻卻已華髮遍生。「接頭成功」的殷郊全身經絡泛起金光，雙眸也猝然睜開，他將以何種面貌「重生」歸來，又會給西岐和殷商兩大陣營的對決帶來哪些新的變數，當中懸念只待大年初一揭曉。