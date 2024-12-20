照明商店｜結局驚見《Moving》彩蛋　兩大鐵證兩劇將聯手拍第二季

Disney+ 年度壓軸鉅獻，由網漫原著作者姜草擔任編劇，集合朱智勛及朴寶英等一眾演技精湛演員聯手演出，原創奇幻治癒韓劇《照明商店》，全劇8集現已全數上線。剛剛上線的第7、8集結局篇，揭盅照明商店老闆鄭遠永(朱智勛 飾)撲朔迷離的身分，朱智勛狂飊長達兩分鐘聲嘶力竭的大哭戲份，演技贏得網民一致好評！而結局最尾的彩蛋部分，更有《Moving超異能族》聯動劇情，高允貞的驚喜現身客串，隨即成網民熱話。



全8集《照明商店》寫下圓滿結局，但又留下令人期待的伏筆。（《照明商店》劇照）

以「光」喻生死

原著作者及劇集編劇姜草以「光」喻意生命，劇中角色經歷意外而徘徊生死之間，但無論如何都只能「憑自己的意志找到光」，才能回到人間生存下去。有人選擇重燃光明返到人世，有人卻甘願留在「死亡之地」。女學生賢珠(申銀秀 飾)雖然不捨得已去世的母親鄭惟熙 (李妊垠 飾)，卻為愛而獨自生存下去。而劇中年齡差女女戀的尹善海 (金珉河 飾)寧可打破自己的燈泡，永遠留在「死後的世界」與愛人朴惠媛 (金善華 飾) 在一起。

姜草透過結局篇各個角色最終所選擇的迥異道路，表達出「無論在哪裏，都是人生活的世界」，勸慰大家不必懼怕死亡，於每個世界都要好好對待自己與所愛，而逝者亦已於另一世界好好生活，釋懷向前才無負彼此的愛。

姜草透過結局篇各個角色最終所選擇的迥異道路，表達出「無論在哪裏，都是人生活的世界。」（《照明商店》劇照）

朱智勛兩分鐘聲嘶力竭痛哭

結局中為了女兒能活下去，母親鄭惟熙 (李妊垠 飾)到照明商店苦苦哀求店主鄭遠永(朱智勛 飾)協助，兩人終於相認，原來鄭惟熙就是鄭遠永的親生女兒！朱智勛飾演的「照明商店」店長，原來在數十年前與女兒遭遇塌樓事故，為了救活昏迷的女兒，他與當時的店長進行了「交易」，甘願擔起每晚營運照明商店的重任，換取女兒活命。回憶劇情中，未成為店長的朱智勛面對心愛旳女兒命危，展現撕心裂肺的哭戲，非常催淚。

未成為店長的朱智勛面對心愛旳女兒命危，展現撕心裂肺的哭戲，非常催淚。（《照明商店》劇照）

雪炫成全劇苦情角色

《照明商店》最悲慘的角色，必數聾啞女李至永(金雪炫 飾)。至永在劇集開首便以長髮白衣女鬼造型登場，恐怖的背後卻是用情至深的悲傷故事：至永被男友金玄民(嚴泰九 飾)的家人嫌棄，因誤會玄民身亡決定自盡，卻上吊一刻發現男友未死，拼命掙脫但失敗去世。在「照明商店」的世界她用盡方法力求挽回男友性命，但男友卻一直不記得她的存在，令她悲痛崩潰。女團出身的金雪炫近年轉戰演藝事業，在《照明商店》中一改以往的亮麗女神形象，淒涼深情的角色令人動容，網民紛紛大讚她演技精湛，絕對是她的「人生角色」！

金雪炫飾演的聾啞女李至永，是《照明商店》最悲慘的角色。（《照明商店》劇照）

《Moving超異能族》主角之一的高允貞登場。（《照明商店》劇照）

《Moving超異能族》異能人現身

《照明商店》結局的彩蛋帶來驚喜一幕，就是《Moving超異能族》主角之一的高允貞的登場。刑警楊成識 (裴晟祐 飾)在警局遇上作為旌元高中倒塌事故參考人的女學生，正正就是《Moving超異能族》中有自癒異能的張喜秀(高允貞 飾)，她抬頭對刑警說：「我沒受傷。」刑警及後調查現場遇見的無業男子金榮澤(朴正民 飾)，以打響手指結束最後一幕，與《Moving超異能族》結局中沒露面的學生啟動異能的方法一樣！而金榮澤這個「時間停頓者」角色，正正是姜草漫畫《Timing》、《Bridge》的主角，是否揭示《Moving超異能族》第二季的劇情走向？姜草作品劇集Universe即將誕生？網漫及劇集粉絲定必瘋狂期待！