久別重逢︱鄭伊健自爆中學恨拍拖　表白竟從未成功：未講佢就走咗

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（21日）播出第四季第八集，邀請香港電影《久別重逢》導演梁禮彥攜同鄭伊健、Ian陳卓賢兩位男主角擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。鄭伊健難得再度主演香港電影，話題亦離不開電影的愛情題材及個人經典作品，其中伊健更自爆中學時期情竇初開的青澀歲月，出名靚仔的伊健自言不敢向有好感的女孩子表達，流露怕醜的神情，令現場不少粉絲大感驚訝！

《久別重逢》男主角鄭伊健及Ian陳卓賢擔任《爆谷一周》嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭伊健中學畢業後因為參加歌唱比賽選秀，輾轉從藝訓班加入娛樂圈，多年來形象較內向的他，被谷德昭問到感情生活採取主動或被動態度時，伊健笑言：「要講依家？咁樣好危險喎！」谷德昭則請伊健分享入行時的感情經歷，鄭伊健便大方分享指：「當年都比較被動，很想在中學階段拍拖，但只有空想，因為沒有那種勇氣！」伊健的羞澀讓相識多年的谷德昭都大感意外！

鄭伊健自爆中學時期恨拍拖，但只是空想。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭伊健自爆中學時期恨拍拖，但只是空想。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭伊健表示自己未有表白的勇氣。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭伊健更提到當年的自己，若面對心儀的女孩子，並不懂得如何直接表達：「我很內向，例如思考『如果今天看見她，可以跟她說……』未講她已經走了！」谷德昭則笑言與經典檸檬茶廣告情景相似，伊健亦笑言：「所以我很開心能拍攝這些廣告，實踐自己做不到的事。我真實的一面沒試過成功地表達，說不到！」笑言甚至找同學陪同壯膽，亦無法表達心意，似乎檸檬茶廣告裡的邂逅，讓伊健中學時期的幻想得以圓夢。

鄭伊健表示自己性格內向令表達不成功。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭伊健笑言自己未說出口，對方已經走了。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭伊健拍攝的陽光檸檬茶廣告堪稱經典！（廣告截圖）

鄭伊健笑言檸檬茶廣告達成了中學沒有完成的事。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭伊健笑言檸檬茶廣告達成了中學沒有完成的事。（《爆谷一周》節目截圖）

談到鄭伊健的經典電影身影，一定不得不提《古惑仔》系列的陳浩南。谷德昭於節目上分享鄭伊健在《古惑仔》中用拇指撥耳的招牌動作，問到動作背後的意思時，伊健笑言：「因為漫畫裡就是這樣！我自己理解為類似一種囂張的動作。」但表示漫畫中亦沒有解釋，自己飾演角色多年，亦僅靠個人演繹進行理解。

鄭伊健在《古惑仔》系列用拇指撥耳成為陳浩南的招牌動作。（《古惑仔》電影截圖）