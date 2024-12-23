臨時決鬥｜王丹妮承認最忍唔到笑　練拳練到腳瘀曾被誤中怒火中燒

賀歲片《臨時決鬥》，是王丹妮（Louise）參與的第一部賀歲片，除了要動作上陣外，還要苦練忍笑功，以配合賀歲喜劇片氣氛。Louise形容自己是戲中最容易笑的一位演員，而仍為賀歲片，亦冇想過要不停練拳，練到腳都瘀晒。

在《臨時決鬥》中，王丹妮受情傷影響，要在擂台跟周秀娜決高下。（《臨時決鬥》劇照）

對於自己忍唔到笑，Louise不好意思地說：「我承認拍攝過程中最忍唔到笑；我之前冇拍過喜劇，所以對我嚟講都好新鮮，原來都係一個挑戰，要忍笑真係唔容易，好彩我鍾意睇笑片喜劇，又係一個好容易笑、好容易喊嘅人。不過後來俾我搵到個蹺妙，喺現場拍攝前同Rehearsal嘅時候都會笑咗先！一於笑飽佢，到正式拍攝嘅時候就盡力忍笑，enjoy個moment感受；就係咁大家來來回回，同對手嘅對白唇槍舌劍，令件事好生動、有趣起來！」

王丹妮跟周秀娜，在戲中會為陳湛文大打出手。（電影公司提供）

提到為拳擊戲份努力練拳可曾受傷？Louise 戰戰兢兢說：「對於泰拳，我係零知識，真係初學者，由基本動作開始學，有少少難度，但都算學得快，平時同教練切磋，不時加緊練習；加埋鏡頭配合，感覺都幾流暢，絕對交到功課㗎！當然同娜姐對打始終有難度，我唔係好有對打經驗，所以要記住每一個Step，唔可以記錯，如果娜姐打左邊，而我記錯咗打右邊，咁又要從頭嚟過，甚至會可能唔小心互相弄傷，練習期間間唔中都會出現咗呢啲小問題，好彩拍戲嘅時候，記實咗啲步伐就順利過關啦！」

練拳時都相當認真，踢到瘀晒。（電影公司提供）

雖然電影短短過多月便完成，但Louise亦分享了拍攝過程的喜怒哀樂事。喜方面，她覺得拍戲一齊去度笑料，令到件事有趣，好好玩！「漸漸領略到喜劇說話用不同嘅語調節奏，都會令到件事好笑，我就悟出個道理來，就係認真到極致而突然做埋啲傻表情同反應，有反差反而都會幾好笑。」

「怒」方面，就係打拳嘅時候，有時被打中咗幾拳，就會怒火開始出現。這樣其實好幫到入戲，會令自己更加放開做令場戲更真實及好睇。「哀」就睇住我教練高秋（胡子彤）俾人打覺得好慘，雖然內心會覺得，自己終於唔使俾人打，今次係睇人俾人打，但係睇到佢俾人打都會有啲心悒，戥佢好慘」最後「樂」，就一定未Roll機之前，大家會嗌啲宵夜傾吓偈、講吓笑，呢啲moment對於演員嚟講，係好開心嘅美好回憶。」