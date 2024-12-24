破地獄｜楊受成準備畀演員「打劫」　有意開續集︰唔畀我投反面呀

由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅、朱栢康主演，導演陳茂賢執導的電影《破‧地獄》，自上映以來，一直大破票房紀錄，而截止今日（23/12），港澳地區票房更大破1億4000萬。昨晚（23/12）電影舉行千人慶功宴，老闆楊受成博士都有出席，並向在場演員大派金牌。



老闆楊受成博士都有出席千人慶功，並向在場演員大派金牌。（陳順禎 攝）

楊受成博士與導演陳茂賢接受訪問時，坦言非常開心，非常雀躍。有指黃子華在競猜票房遊戲上首先出局，楊老闆笑言抵打籮柚。「佢一早睇得好淡，6000萬呀。（係5300萬）5000添咋，哎呀！抵打籮柚。我都保守，我話最多最多睇1億，真係喜出望外。」至於導演都非常保守︰「我係估5500萬，唔係冇信心，係願意輸，願意請食飯請得開心啲。」

對於早前承諾送樓畀導演，老闆再派定心丸︰「層樓我哋一定搞掂佢，只要導演肯要就得。」（陳順禎 攝）

對於如果原班人馬再開續集或新作，老闆可有興趣再投資？楊老闆︰「佢哋三個（黃子華、許冠文、陳茂賢）我一定肯投啦，唔畀我投，反面呀！呢啲梗係聽導演講，導演話開我一定開，我睇佢。」

楊老闆在台上先向許冠文贈名表，黃子華贈絕版靚酒。（陳順禎 攝）

早前謝票，楊老闆曾承諾送層樓畀導演，問到何時可以揀樓，楊生再派定心丸︰「層樓我哋一定搞掂佢，只要導演肯要就得。」至於其他演員又會有何獎勵？「佢哋而家傾緊，睇下點樣打劫我呀，密鑼緊鼓商量唔畀我知添，（有預拎幾多錢出來？）佢咃有分數嘅，唔會過籠。」