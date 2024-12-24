「肥屍」梁焯滿拍抖音片嫩妻表情容貌惹熱議　曾陷背妻偷食風波

現年50歲的梁焯滿憑電影《古惑仔3之隻手遮天》中飾演「肥屍」一角而為人熟悉，因形象深入民心而更被封為「御用古惑仔」。梁焯滿近年在內地發展得風生水起，不時在抖音拍片與粉絲互動。日前他分享了與再婚妻穿上民族服跳舞的片段，而太太的表情及容貌就成為網民熱議。

相信熟悉《古惑仔》系列的觀眾，對「肥屍」梁焯滿並不會陌生。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

梁焯滿與陳小春飾演的「山雞」對鬧一幕，讓觀眾難忘。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

梁焯滿日前在抖音分享了一條與愛妻穿上民族服跳舞的片段，相信是AI生成的片段，更留言表示：「AI真係好X勁 沒有AI玩不動的舞 #AI跳舞逐漸離譜」。片中梁焯滿紮起辮，太太靠在他身後，兩人跳舞跳得非常起勁。梁焯滿太太雖然全程零笑容，但外表非常年輕，與梁焯滿有老夫少妻的感覺。

梁焯滿日前在抖音分享了一條與愛妻穿上民族服跳舞的片段。（抖音）

梁焯滿太太雖然全程零笑容，但外表非常年輕。（抖音）

梁焯滿感情生活相當精彩，他早於2003年與圈外女友陳靜霞結婚，卻因2017年在自編自導自演作品搭上女主角何敏瑩，由於被指背妻偷食，梁焯滿才澄清與前妻已在2006年離婚，而前妻就在2017年病逝。其後梁焯滿於2021年9月在微博貼出與新歡鍾麗君的合照，並稱對方是老婆，默認再婚。

經常放閃。（微博）

好sweet。（微博）

出身自演藝世家的梁焯滿胞姊為1989年港姐季軍梁佩瑚，梁佩瑚曾加入TVB，更做過慧妍雅集會長，現已淡出幕前成為愛情小說作家。另外，梁佩瑚胞弟、梁焯滿胞兄焯皓為歌手，曾跟已故名師戴思聰學音樂五年，兼任恩師助教。