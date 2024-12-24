《焚城》拉隊現身劉德華演唱會　高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌

由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆（阿炳）及林家熙（Locker）等主演的災難大片《焚城》，自上畫至今快兩月，票房超過四千多萬，成績斐然。戲中一眾演員仍不停接力謝票，答謝觀眾支持。日前更拉隊殺入紅館，與戲中飾演環保專家范偉立的劉德華「團聚」，台上台下齊齊整整歡度冬至。

劉德華最近在紅館舉行《今天……is the day》演唱會。（資料圖片）

《焚成》演員班底到紅館支持劉德華的演唱會！（資料圖片）

連月來忙為《今天……is the day》巡唱的華仔；雖然未能分身與《焚城》隊友一起宣傳，但冬至當晚在導演明哥率領下，與Louise、Fish、Dee、Jeffrey、阿炳、Locker、黃愷𠎀、許恩怡等一行九人現身紅館，為華仔打氣之餘，更特意花心思有備而來，在台下高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌，給台上的華仔帶來驚喜。眼見久違了的一班《焚城》隊友特意來捧埸，不禁感謝的說：「所有兄弟你們好嗎？多謝你們這段時間，在我開演唱會期間，一直努力為電影四出謝票宣傳，為電影撐出佳績。」說罷，還呼籲所有在場的fans、觀眾今個聖誕、新年入戲院看《焚城》。華仔更與他們互動搞氣氛，連忙問大家「最愛是誰？有多愛？愛多久？」而台下這班好兄弟，第一時間高聲呼應的說：「最愛劉德華！愛你一萬年！」非常投入配合，現場氣氛高漲。

劉德華對一眾《焚城》班底到場支持感到非常驚喜！（資料圖片）

《焚城》導演潘耀明率領下，與Louise、Fish、Dee、Jeffrey、阿炳、Locker、許恩怡等一行九人現身紅館，為華仔打氣之餘，更特意花心思有備而來，在台下高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌。（資料圖片）

《焚城》導演潘耀明率領下，與Louise、Fish、Dee、Jeffrey、阿炳、Locker、許恩怡等一行九人現身紅館，為華仔打氣之餘，更特意花心思有備而來，在台下高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌。（資料圖片）

《焚城》導演潘耀明率領下，與Louise、Fish、Dee、Jeffrey、阿炳、Locker、許恩怡等一行九人現身紅館，為華仔打氣之餘，更特意花心思有備而來，在台下高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌。（資料圖片）

阿Dee自爆當家人得知他有飛看劉德華演唱會後，馬上將他踢出冬至飯局；因知道他是華仔忠粉，而且一票難求。所以今年過冬，焚城隊友也齊齊整整 在紅館與劉生歡度。而看畢整場演唱會之後，Locker 鬼馬的說：「我不但感覺劉生歸隊，自己也好像跟他在台上演出一樣，我跟劉生有眼神接觸呀！」阿炳即答嘴說：「我與劉生打了勾勾，說我願意，我直情成為他的女人啦！」你一言、我一語。這晚演唱會為這班隊友帶來不少開心回憶。大家祝劉生繼續Good Show，並叮囑好好休息，繼續撐落去，果然一世隊友。

阿Dee作為劉德華忠粉，一定要撐場！（資料圖片）

今個聖誕與眾同樂遊船河之後，除夕、新年，大家會繼續出動謝票，答謝入場支持的觀眾。

《焚城》班底各位演員亦與華仔紙牌合照！（資料圖片）

《焚城》班底各位演員亦與華仔紙牌合照！（資料圖片）

《焚城》班底各位演員亦與華仔紙牌合照！（資料圖片）

《焚城》班底各位演員亦與華仔紙牌合照！（資料圖片）