劉嘉玲曬豪宅曝光千萬名畫收藏　兩米室內聖誕樹高到上天花

59歲金像影后劉嘉玲，多年來與國際影帝丈夫梁朝偉生活恩愛，經常拖手亮相影壇盛事及公開活動，亦不時分享私生活的幸福點滴。臨近聖誕節，嘉玲姐悉心佈置豪宅的聖誕裝飾，除了在屋內擺放兩米高的室內聖誕樹，連盆景、盆栽與屋裡各個角落都充滿聖誕節慶氣氛，相當用心！

劉嘉玲作為香港影后兼超級富豪，一向極具藝術品味。（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲作為香港影后兼超級富豪，一向極具藝術品味。（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲在佈置完畢後，顯然對豪宅聖誕氣氛感到滿意，更拍攝短片分享到社交媒體上，向影迷粉絲祝願：「願你度過一個歡樂璀璨的佳節！Merry Christmas！」嘉玲姐亦在屋內擁抱一對黑白愛犬，在聖誕樹前合照留念，梁朝偉與劉嘉玲雖然多年來膝下無兒，但嘉玲姐擁着愛犬期間，亦面露慈母一樣的幸福笑容，看來與愛犬一同生活亦一樣幸福美滿！

劉嘉玲擁愛犬在聖誕樹前合照，展現慈母一樣的幸福笑容！（劉嘉玲IG影片截圖）

劉嘉玲擁愛犬在聖誕樹前合照，展現慈母一樣的幸福笑容！（劉嘉玲IG影片截圖）

聖誕裝飾外，劉嘉玲豪宅內的其他裝飾與收藏亦相當吸引影迷的目光。其中一幅掛在客廳牆上的畫作，赫然為90歲美國著名畫家Peter Saul的名作《Last Dime》，該幅名畫於2022年繪製，與同系列畫作一樣採抽象風格，用色與意象均非常出彩奪目！Peter Saul不少畫作在藝圈知名度相當高，拍賣價亦達數十萬不等，甚至估價動輒高達120萬美元（約港幣930萬元），雖然《Last Dime》未有公開拍賣資訊，但相信能夠吸引影帝后夫婦垂青，必定價值不菲！

劉嘉玲的客廳中收藏美國高齡名畫家Peter Saul的作品《Last Dime》。（Peter Saul IG圖片）

美國高齡名畫家Peter Saul，畫作拍賣價動輒近千萬港元！（Peter Saul IG圖片）