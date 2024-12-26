AI港版復仇者鄭伊健造型最夾　四大天王齊集重現《超級學校霸王》

Marvel超級英雄電影近年熱潮降溫，然而香港觀眾一直十分回味「無限之戰」時期的電影，更不時利用AI人工智能技術製作周邊圖像，幻想若由香港演員主演，各超級英雄陣容將會如何。近日一輯AI香港復仇者圖像在社交媒體上瘋傳，利用AI技術結合不少九十年代紅極一時的香港演員成為復仇者成員，當中不乏造型配襯度極高的角色，更齊集四大天王「演出」，重現1993年《超級學校霸王》的陣容！

近日一輯AI香港復仇者圖像在社交媒體上瘋傳，模擬香港演員主演超級英雄的陣容。（《復仇者聯盟》電影劇照）

Marvel超級英雄電影近年熱潮降溫，然而香港觀眾一直十分回味「無限之戰」時期的電影。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

在AI生成的香港復仇者圖像中，六位元祖復仇者分別由劉德華（鐵甲奇俠）、郭富城（美國隊長）、張學友（鷹眼）、金城武（雷神奇俠）、邱淑貞（黑寡婦）、成龍與洪金寶（變形俠醫）組成，其中成龍與洪金寶的造型相似得來非常逗趣，成為焦點之一！

AI生成的香港復仇者中，由劉德華化身鐵甲奇俠！（Threads圖片）

AI生成的香港復仇者中，由郭富城化身美國隊長！（Threads圖片）

AI生成的香港復仇者中，由張學友化身鷹眼！（Threads圖片）

AI生成的香港復仇者中，由金城武化身雷神奇俠！（Threads圖片）

AI生成的香港復仇者中，由邱淑貞化身黑寡婦！（Threads圖片）

AI生成的香港復仇者中，洪金寶與成龍師兄都化身為變形俠醫！（Threads圖片）

AI生成的香港復仇者中，洪金寶與成龍師兄都化身為變形俠醫！（Threads圖片）

而人腳加上鄭伊健版的寒冬戰士後，便剛好湊成《超級學校霸王》的陣容，其中鄭伊健的長髮造型與寒冬戰士最夾，亦甚有《風雲》系列的神髓！

鄭伊健化身寒冬戰士，幾有《風雲》的神髓！（Threads圖片）

1993年上映的《超級學校霸王》雲集九十年代多位當紅巨星，陣容難以超越。（《超級學校霸王》電影劇照）

《超級學校霸王》亦是絕無僅有雲集三位「四大天王」成員的電影！（《超級學校霸王》電影劇照）

加上鄭伊健，便相當齊人！（《超級學校霸王》電影劇照）

至於同為四大天王的黎明則被製成星爵，連同周潤發版Nick Fury局長、周星馳版洛基、甄子丹版黑豹、梁朝偉奇異博士、古天樂版Thanos及舒淇版紅女巫，便齊集無限之戰時期的主要角色！其實，在AI生成的Marvel角色中，梁朝偉是唯一一位曾真正踏入MCU的香港演員，不知道香港觀眾覺得梁朝偉較適合做《尚氣與十環傳奇》的文武，抑或奇異博士？

AI生成的復仇者中，黎明則化身為星爵！（Threads圖片）

AI生成的復仇者中，亦有周星馳化身洛基！（Threads圖片）

AI生成的復仇者中，梁朝偉化身奇異博士！（Threads圖片）

AI生成的復仇者中，甄子丹化身黑豹！（Threads圖片）

AI生成的復仇者中，舒淇化身紅女巫！（Threads圖片）

AI生成的復仇者中，王菲化身古一！（Threads圖片）

AI生成的復仇者中，周潤發化身神盾局長Nick Fury！（Threads圖片）

AI生成的復仇者中，古天樂化身Thanos！（Threads圖片）