劉亦菲成2024最熱門搜尋藝人　靠一部劇集食糊被視為張曼玉接班人

臨近2024年底，內地網絡搜尋器百度推出「最受百度用戶關注熱點人物」排行榜，總結全年內地網民最關注的10年人物。最受內地網民關注的排行榜上，除了特朗普、普京等國家元首外，亦包括在巴黎奧運一炮而紅的全紅嬋，至於搜尋榜上竟出乎意料地僅有一位演藝人物上榜，竟然為85花頂流女演員劉亦菲！

劉亦菲意外成為2024年內地最熱門搜尋的藝人。（劉亦菲微博圖片）

「最受百度用戶關注熱點人物」排行榜上，僅有第10位的劉亦菲是演藝界人物。（網上圖片）

劉亦菲作為85花女演員代表人物，在中國內地以至世界影壇均具知名度，劉亦菲年僅16歲便出道成為演員，數年間先後憑金庸武俠改編劇集《天龍八部》及《神鵰俠侶》爆紅，因此被觀眾椆為「神仙姐姐」，及後劉亦菲更瞬速登上國際影壇，與李連杰、成龍及李冰冰合演《功夫之王》，近年集中在內地發展的劉亦菲，亦曾參演士尼真人版《花木蘭》的電影演出，多年來在國際影壇地位不減。

劉亦菲及後主演《神鵰俠侶》，小龍女的形象深入民心！（《神鵰俠侶》劇集劇照）

劉亦菲於2008年進軍荷里活，拍攝中美合拍片《功夫之王》飾演小燕子一角。（《功夫之王》電影劇照）

劉亦菲近年亦主演迪士尼動畫真人版電影《花木蘭》。（《花木蘭》電影劇照）

今年劉亦菲僅推出一部主演作品，靠電視劇《玫瑰的故事》便成功「食糊」，被受全國網民關注！內地電視劇《玫瑰的故事》改編自著名女作家亦舒同名小說，由劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新及霍建華主演，《玫瑰的故事》此前曾於1986年在香港被改編為同名電影，由張曼玉飾演女主角，當時成為張曼玉轉型的重要里程作品之一，因此劉亦菲亦被內地影迷觀眾視為張曼玉的接班人！

劉亦菲憑《玫瑰的故事》一部劇集食糊紅足全年！（《玫瑰的故事》劇集劇照）

《玫瑰的故事》由劉亦菲飾演的女主角黃亦玫，專攻美術學科，擁有藝術家的性情與眼光。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

《玫瑰的故事》大受歡迎 。（《玫瑰的故事》微博圖片）

1986年電影《玫瑰的故事》由張曼玉及周潤發合演。（《玫瑰的故事》電影劇照）

1986年電影《玫瑰的故事》由張曼玉及周潤發合演。（《玫瑰的故事》電影劇照）

1986年電影《玫瑰的故事》由張曼玉及周潤發合演。（《玫瑰的故事》電影劇照）

在影視作品以外，劉亦菲今年亦收獲滿滿，不僅繼續成為中東阿布扎比的國際旅遊大使，發揮國際影響力，更經常亮相各大時裝名牌的時裝騷，被視為能夠代表東方美的重要標誌之一！雖然劉亦菲不時被指外貌與身型忽胖忽瘦，但始終不改影迷觀眾對她的熱愛，相信劉亦菲在將會播出的劇作《一曲三笙》及正在拍攝的電影《Silent Friend》裡會延續今年的受歡迎程度，甚至再創高峰！

劉亦菲為阿布扎比擔任國際旅遊大使。（劉亦菲IG圖片）

劉亦菲為阿布扎比擔任國際旅遊大使。（劉亦菲IG圖片）

劉亦菲不時亮相影壇盛事！（視覺中國）

劉亦菲不時亮相影壇盛事！（視覺中國）

劉亦菲不時亮相國際時裝名牌展場活動！（視覺中國）

劉亦菲不時亮相國際時裝名牌展場活動！（視覺中國）

劉亦菲不時亮相國際時裝名牌展場活動！（視覺中國）

劉亦菲不時亮相國際時裝名牌展場活動！（視覺中國）

劉亦菲不時亮相國際時裝名牌展場活動！（劉亦菲IG圖片）