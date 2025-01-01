繁花︱王家衞短片《好久不見》除夕上架　寶總情歸何處終有答案？

王家衞首次監製兼執導的電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊俐、唐嫣及辛芷蕾主演，劇情改編自茅盾文學獎得主金宇澄的同名長篇小說，並以八九十年代改革開放後發展迅速的上海商貿金融市場為背景。《繁花》今年先後於內地及香港啟播，成為年度最熱播華語劇作之一，令四位男女主演在內地影視界地位急升之餘，亦在民間掀起一股舊上海的「繁花熱」。轉眼到2025年，適逢《繁花》啟播一周年，騰訊於12月31日播出《繁花》周年短片《好久不見》，延續寶總與三位女主角的故事。

《繁花》是王家衞首次監製兼執導的電視劇。（視覺中國）

胡歌在《繁花》飾演男主角寶總。（《繁花》劇集劇照）

馬伊俐於《繁花》飾演女主角玲子。（《繁花》劇集劇照）

唐嫣於《繁花》飾演女主角汪小姐。（《繁花》劇集劇照）

辛芷蕾於《繁花》飾演女主角李李。（《繁花》劇集劇照）

《繁花》劇集透過官方微博宣布，周年短片《好久不見》於12月31日播出，內容緊接第30集大結局劇情，寶總在和平飯店下倒數除夕迎接新年，與汪小姐錯過的重要時刻。《好久不見》不僅是陳奕迅名曲《不如不見》的國語版本，更由男主角胡歌深情翻唱，王家衞親自執導三個版本MV，分別譜寫出寶總與玲子、汪小姐與李李之間的感情經歷，短短不夠三分鐘的歌影裡喚起觀眾對《繁花》的熱愛。

《繁花》啟播周年短片《好久不見》將於12月31日播出。（《繁花》微博影片截圖）

王家衞執導的《繁花》剪輯成三段《好久不見》的MV，歌曲由男主角胡歌翻唱。（《繁花》微博影片截圖）

王家衞執導的《繁花》剪輯成三段《好久不見》的MV，歌曲由男主角胡歌翻唱。（《繁花》微博影片截圖）

王家衞執導的《繁花》剪輯成三段《好久不見》的MV，歌曲由男主角胡歌翻唱。（《繁花》微博影片截圖）

《繁花》主軸劇情設於1994年，然而《好久不見》的短片似乎將時間推進至2000年，四位主角在千禧年間重遇，各自踏入不同人生階段，寶總將與三位女伴再次擦出甚麼火花、又能否與有情人成眷侶，寶總情歸何處的問題，實在折騰觀眾近一年，未知《好久不見》又會否有答案。

寶總將會情歸何處，或許《好久不見》短片中將會有答案。（《繁花》微博影片截圖）

寶總將會情歸何處，或許《好久不見》短片中將會有答案。（《繁花》微博影片截圖）

寶總將會情歸何處，或許《好久不見》短片中將會有答案。（《繁花》微博影片截圖）

寶總將會情歸何處，或許《好久不見》短片中將會有答案。（《繁花》微博影片截圖）

寶總將會情歸何處，或許《好久不見》短片中將會有答案。（《繁花》微博影片截圖）