久別重逢｜鄭伊健謝票被要求唱主題曲　「望同Ian合唱俾大家聽」

由鄭伊健、陳卓賢、許恩怡主演的電影《久別重逢》，今日(28/12)由鄭伊健率領許恩怡、導演梁禮彥及原創音樂及主題曲創作人陳光榮出席謝票，伊健表示好開心今次可以同好多新生代合作，包括導演梁禮彥、陳卓賢Ian同許恩怡Natalie，加上仲有好拍檔音樂人陳光榮。所以今日專程到來答謝大家︰「專登嚟答謝你哋，希望大家睇完套戲再見到我哋會更加滿意。」

鄭伊健︰「今日專登嚟答謝你哋，希望大家睇完套戲再見到我哋會更加滿意。」（影片截圖）

導演梁禮彥都多謝大家支持，鼓勵大家要同自己久別重逢，「在身邊搵到個覺得自己好叻嘅人。」而Natalie就大讚伊健前輩好人︰「佢拍戲唔單止諗自己嘅戲份，仲會諗成個劇本同對方的部分，好照顧大家。」

伊健笑稱要大家笑好難，結果大家聽到呢句就大笑，影咗呢張合照。（影片截圖）

至於今次配樂及主題曲創作，都是由伊健撮合導演和陳光榮︰「陳光榮同鄭伊健合作好耐，雖然呢幾年比較少，除咗演唱會，今次有新作品要多謝導演。由於故事講一個音樂人，我就介紹陳光榮畀佢識，然後兩個就密密斟，寫了首歌，然後再去寫番個劇本。」現在觀眾都大讚首歌好好聽，問伊健可否

鄭伊健好開心今次可以同新世代演員及導演合作，同時又有老拍檔陳光榮一齊。（電影公司提供）

現場有觀眾要求伊健即場演繹一個《久別重逢》的獨唱版，伊健便回應︰「這首是合唱版，暫時未有打算有獨唱版，，而家首歌都好完美，大家睇完套戲再聽呢首歌，第一個印象就係代表呢首歌，希望將來有機會同Ian現場唱一次畀大家聽。」