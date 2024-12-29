姜濤傾向低調處理戀情避免淪為「花生」　連結婚都未必買戒指？

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（28日）播出第四季第八集，邀請電視劇《無用的謊言》三位男主角姜濤、Stanley邱士縉及193郭嘉駿擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。姜濤再次擔正電視劇，更與Yoyo葛綽瑤上演感情戲，讓話題離不開演戲與感情問題，平素相當怕醜的姜濤在大表哥陪伴下似乎略較放鬆，大方分享演戲的形象尺度及有關感情事的期許。

平時怕醜的姜濤，在大表哥陪伴上節目時，相當放鬆屢屢語出驚人。（《爆谷一周》節目截圖）

主演《無用的謊言》的姜濤、Stanley邱士縉及193郭嘉駿出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《無用的謊言》劇情中，姜濤與Stanley角色與Yoyo各有感情關係，二人逐漸演變成情敵，谷德昭於節目中問到兩位認為女孩子會較喜歡哪一位時，姜濤竟語出驚人表示：「現實中女生一定選Stanley，因為我經常思考如果我是女生，我一定會與某人（邱士縉女友）爭奪你！」旋即令現場粉絲大嚇一跳！

姜濤自言自己若是女生，會與大表嫂爭奪Stanley！（《爆谷一周》節目截圖）

姜濤出道以來一直未有緋聞或戀情，被問到若有戀情會否如Stanley一樣公開認愛，姜濤認真表示：「拍拖當時是私事，其實公開的壞處可能在我們現在的狀態真的比較多。」他坦言外界熱衷「食花生」、較少真切關心自己感情狀態的人，一定程度上會製造更大的騷擾與爭議，所以坦言：「當我自己是藝人時，我偏向不公開。」不希望自己的感情生活成為別人茶餘飯後的話題。

姜濤表示自己作為藝人，傾向不公開戀情。（《爆谷一周》節目截圖）

然而未拍拖的姜濤卻對結婚充滿期許，談到紋身時更有大膽的想法：「其實我有考慮過紋身，但公司未必允許。我有想過將來結婚未必是買戒指，可能在無名指上紋戒指的圖案，這件事好像幾特別！」姜濤笑言自己相當冒失，紋上戒指圖案的好處在於絕對不會丟失。

姜濤表示自己結婚或許未必買戒指。（《爆谷一周》節目截圖）

姜濤表示自己結婚或許未必買戒指。（《爆谷一周》節目截圖）

《無用的謊言》劇情中，姜濤與Stanley分別與女主角上演親密戲份，谷德昭則以《色，戒》為例問到兩位作為偶像的演出尺度，身型壯碩的大表哥表示：「露股的話我覺得可以，堅挺、圓潤！李安導演，我有好看的屁股！」而姜濤則表示自己未能接受相同尺度，但若對手戲與Stanley上演則可以突破：「找我飾演女主角，但跟你有感情戲！」再次語出驚人！

Stanley向李安導演自薦露股。（《爆谷一周》節目截圖）

至於銀幕形象方面，谷德昭問到姜濤會否願意增肥演出，令姜濤笑言：「我不用增肥了！」谷德昭再以呂良偉代表作《跛豪》為例，表示呂良偉當年為角色增肥不少，Stanley隨即假設要增至200磅，令姜濤笑指：「三日就增到200磅！過兩日就變到『跛濤』！」