無拘飛祥｜紀錄傷殘鬥士羅偉祥　導演爭分奪秒︰開拍時他身體虛弱

在11月圓滿結束的《第21屆香港亞洲電影節》中，有一部紀錄片《無拘飛祥》成功引起觀眾關注。這是一部關於已故香港殘疾平權先鋒羅偉祥（祥仔）的紀錄片，當事人患有先天性大腦麻痺症、四肢難以動彈的他，從未接受身體障礙的限制，更積極為殘疾人士爭取權益，活出勵志人生。而紀錄片揉合了實拍和動畫製作表達，將祥仔的一生呈現觀眾眼前。電影獲好評，於是繼續向前行，早前便去到香港大學作放映，《香港01》便找來導演蘇家榆（阿蘇）及擔任創意監製及策劃人，曾獲奧斯卡最佳紀錄短片獎得主楊紫燁（Ruby）接受訪問。



電影《無拘飛祥》紀錄已故香港殘疾平權先鋒，羅偉祥（祥仔）的一生。（《無拘飛祥》劇照）

《無拘飛祥》早前便去到香港大學作放映，創意監製及策劃人楊紫燁（Ruby，左）與導演蘇家榆（阿蘇，右）出席映後座談。（許育民 攝）

一分鐘影響一生

《無拘飛祥》故事的主角羅偉祥（祥仔），因為出生時缺氧一分鐘，換來是要終生在輪椅上度過。他在沒有電梯的徙置大廈長大，家人外出工作時只好獨留他在家中，以肚皮貼地過日子，與老鼠爭食談心甚至「做朋友」，便成為他的生活日常。這個故事剛巧遇上紀錄片製作團隊的同事，繼而跟導演蘇家榆及創意監製楊紫燁聯繫上。數年前，蘇家榆從外國回港，好想開展拍攝電影的工作，Ruby與阿蘇合作多年，見到她日常的工作都好有心機，亦覺得她是時候擁有自己的作品，於是便合力去完成阿祥這個故事。

放映會當日，製作團隊邀請阿祥的生前好友出席並分享點滴。（許育民 攝）

阿祥的身體缺憾，註定他終身要人照顧，而其母親亦向他親口承諾︰「我會養你一輩子」，但祥仔並不甘心成為家庭和社會的包袱，決意引發自己的潛力。縱使手部未能靈活使用，但他將筆綁在手上，用唇頂著寫字通過公開考試，又成功成為香港首位坐輪椅的保險從業員，更積極參與傷殘人士福利政策倡議工作，致力改善他們的生活質素，宣揚獨立自主，實踐傷殘人士生活自由。

故事的主角羅偉祥（祥仔），因為出生時缺氧一分鐘，換來是要終生在輪椅上度過。（《無拘飛祥》劇照）

導演蘇家榆︰「我想佢睇到條片」

這些奮鬥故事，引起阿蘇的關注，於是決定展開拍攝工作，可惜工作剛開始，便要面對跟時間競賽的難關。阿蘇︰「一開始拍攝，已經是阿祥身體虛弱時，起初不知道他情況這麼嚴重，只知他身體欠佳，還想待他病情轉好後才做訪問，但我們發現阿祥的身體每況愈下，而這方面他是心中有數，因為身體長期缺乏運動，阿祥深知自己大約只能活動60歲左右，所以整個拍攝就是跟時間競賽。」

導演蘇家榆慶幸在阿祥的最後日子，可以藉工作跟他交談，了解他更多。（許育民 攝）

阿蘇跟阿祥交談時，都需要中途停下來讓他休息。「有一次帶他到最想去的梅窩拍攝，但因為舟車勞頓，到埗後都只能一直睡。另一次我們帶他返到兒時住過的南山邨，但去到都是未能下車，完全拍不到。」Ruby還補充，除了身體狀況，疫情又成了另一難題。「事前打算多拍一些他工作的畫面，或是跟朋友之間見面，但因為疫情不能拍太多外景，只好擱置。」問到導演可有一些畫面未能拍到，阿祥已與世詳辭而成為遺憾？阿蘇突然哽咽表示，再遺撼也不及他未能在生前看到作品︰「我想佢睇到條片。」

《無拘飛祥》最終片長為52分鐘，這也經過阿蘇與Ruby經過不斷磨合得來的結果。（許育民 攝）

策劃人楊紫燁︰故事需要精簡

《無拘飛祥》最終片長為52分鐘，一個介乎短片與長片之間的份量，原來這也經過阿蘇與Ruby經過不斷磨合得來的結果。Ruby︰「我覺得這部戲不應該太長篇，加上有很多地方需要用到動畫製作，當中花費不少。有時故事是需要精簡，初初我看第一個版本，有些主題講了好幾次，是否應該簡短交代一下，讓觀眾有想像空間，不需要講太多呢？但作為導師，要給予空間她去消化，待她消化完覺得合理便繼續行。」

問到原版的長度，阿蘇輕輕地笑了一下︰「第一版是有兩小時，後來衡量觀眾可以承受的片長，希望可以讓更多人收看，故決定從精而準這方向著手，最後成品就是52分鐘。」Ruby有這指引，因她清楚該題材難在戲院中放映，反而在學校或一些NGO組織放映更適合。「52分鐘放映完畢後，還有時間跟大家做分享，我甚至要求將來要剪一個更短版本，約30分鐘，適合中學生在課堂上放映。」