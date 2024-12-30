神奇女俠姬嘉鐸曬餵奶照剖為人母心情　自爆懷孕八個月急病做手術

39歲以色列性感女神姬嘉鐸（Gal Gadot），多年來憑DC超級英雄《神奇女俠》（Wonder Woman）形象深入民心。姬嘉鐸早於23歲成名前便下嫁以色列地產商Jaron Varsano，二人婚後育有四位女兒，最年幼的女兒Ori於今年初誕生。姬嘉鐸今日（30日）於社交媒體分享一幅餵哺Ori的相片，並分享今年所經典的恩典與困境，更自揭原來誕下第四胎前，曾一度因為急病入院做手術，令不少影迷粉絲大驚！

39歲以色列性感女神姬嘉鐸，多年來憑DC超級英雄《神奇女俠》形象深入民心。（《神奇女俠》電影劇照）

姬嘉鐸形象向來完美性感。（《狂野時速4》電影劇照）

姬嘉鐸於最新一張照片中，溫柔地手抱着年幼的Ori於胸前餵哺着女兒，臉上展現為人母的慈愛，同時亦略顯疲態。姬嘉鐸亦趁年底與影迷粉絲分享今年的高低起跌，自揭年初懷孕期間身體急劇轉差，更要入院做手術：「今年二月，在我懷孕第八個月時，我被診斷腦部有一個龐大的血栓。幾個星期內，我因為頭部劇痛而無法下床，直到最後入院照射磁力共振，才發現這個驚人的狀況。在幾個小時內，我進行緊急手術，在未來不明的情況下，我亦誕下女兒Ori，名字意思是『我的光』，我希望女兒成為這條隧道盡頭的亮光！」

姬嘉鐸於最新一張照片中，溫柔地手抱着年幼的Ori於胸前餵哺着女兒，臉上展現為人母的慈愛，同時亦略顯疲態。（姬嘉鐸IG圖片）

姬嘉鐸在帖文中亦表示，自己在醫生的照顧下母女平安，目前亦已完全康復，為自己經典的恩典而感恩：「我度過了困境難關，關始康復之路。如今已完全復元，我對生命充滿感恩，重獲對生命的熱情！」

姬嘉鐸目前已完全康復。（姬嘉鐸IG圖片）

姬嘉鐸目前已完全康復。（姬嘉鐸IG圖片）

姬嘉鐸目前已完全康復。（姬嘉鐸IG圖片）

姬嘉鐸目前已完全康復。（姬嘉鐸IG圖片）