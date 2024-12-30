臨時決鬥︱古天樂嚴厲怒撻王丹妮　周秀娜冒傷力爭陳湛文

2025農曆新年賀歲電影鉅獻《臨時決鬥》，發佈「動作篇 - 製作特輯」，揭示演員面對動作艱苦克服困難，為圓滿鏡頭親身上陣。由掌賞綜藝集團有限公司製作，《臨時劫案》導演麥啟光率領古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出，是以高質素打造的一齣熱血、動作、搞笑，極具娛樂性的2025港產賀歲電影，定檔於1月28日，大年廿九跟大家見面，齊人開拖！

賀歲片《臨時決鬥》發佈「動作篇 - 製作特輯」，揭示演員面對動作艱苦克服困難，為圓滿鏡頭親身上陣。（《臨時決鬥》電影劇照）

《臨時決鬥》「動作篇 - 製作特輯」，導演麥啟光表示原先打算找替身演的部份，演員都親身上陣。梁詠琪透露開鏡前先用一個月去了解泰拳的基本功架。戲中由古天樂飾演的鍾磊，是歷屆拳王兼出色泰拳教練，當中古天樂為激勵戲中丹妮，對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等，在旁的梁詠琪亦不忍看到，丹妮笑言是榮幸，感覺還很爽。

古天樂為激勵戲中丹妮，對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等！（《臨時決鬥》電影劇照）

古天樂為激勵戲中丹妮，對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等！（《臨時決鬥》電影劇照）

古天樂為激勵戲中丹妮，對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等！（《臨時決鬥》電影劇照）

古仔表示，相信這是丹妮入行以來拍攝最辛苦的電影。導演亦指：「其實不是林雪（王丹妮角色）接受訓練，是王丹妮接受訓練。」王丹妮說：「我接這部電影的時候，沒有想過這麼多打戲，有很多場戲也在挑戰王丹妮，可以成就自己，最後得到正面結果。」

古天樂表示，相信這是王丹妮入行以來拍攝最辛苦的電影。（《臨時決鬥》電影劇照）

古天樂表示，相信這是王丹妮入行以來拍攝最辛苦的電影。（《臨時決鬥》電影劇照）

周秀娜在戲中為了飾演男友Daniel Wu的陳湛文，接受擂台挑戰，她說：「因為我做泰拳女拳王角色，真係好大壓力，頭兩、三堂訓練頗氣餒，師傅不停糾正我的姿勢，泰拳真係要打真人，開頭唔敢出力，正式拍攝時，我同丹妮不停有受傷，與丹妮拍兩天，二人像大戰300回合。」

周秀娜在戲中為了飾演男友Daniel Wu的陳湛文，接受擂台挑戰。（《臨時決鬥》電影劇照）

陳湛文似乎亦與王丹妮有感情線。（《臨時決鬥》電影劇照）

陳湛文似乎亦與王丹妮有感情線。（《臨時決鬥》電影劇照）

王丹妮與周秀娜似乎為了感情瓜葛在擂台上動手。（《臨時決鬥》電影劇照）

胡子彤說：「當你上到擂台，這三分鐘就只得你自己一個人，所有事情都是靠你自己去面對。打人已經好難，仲要打師母（梁詠琪），幾鬼驚。拳擊對我說，步入擂台就要完成比賽，無論落後與否都冇得走。」張文傑說：「好多人問我這部動作片準備了甚麼，其實我這三十多年已經準備了。與古仔多次合作，今次是首次對打，感覺興奮。」