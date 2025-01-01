魷魚遊戲2︱最後一集暗藏彩蛋　「英熙男友」登場成最強殺人武器?

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季終於在日前強勢回歸，七集劇情一口氣播出，吸引大批劇迷爭相捱夜追看，無論劇情或角色都成為熱話。儘管評價兩極，劇集再次打破Netflix新紀錄，成為首部在全球總數93個地區均登上觀看榜第一位的劇集。在大家推測第三季的劇情及新遊戲的同時，其實最後一集暗藏彩蛋，不知大家可有留意到？

第二季即將於12月26日回歸。（Netflix）

最後一集的片尾並非像其他戲劇作品般，直接跳轉至推薦作品，而是完整播放了全體製作團隊名單，接著播放8秒第三季的彩蛋。畫面中能看到玩家的背影，注視著「一二三，木頭人」遊戲中的巨型娃娃「英熙」的背面，下一秒就見到「英熙」新登場的「哲秀」娃娃現身。導演黃東赫曾暗示「英熙」會有「好朋友」現身，而彩蛋更以一段短暫的火車交通燈畫面做結束，象徵遊戲的繼續與無盡的循環。

最後一集暗藏彩蛋！（劇集畫面）

「英熙男友」登場！（劇集畫面）

火車交通燈象徵遊戲的繼續與無盡的循環。（劇集畫面）

其實「英熙」是韓國在1948年至1987年的教科書中經常出現的插圖角色，韓國課本的經典插圖角色除了小女孩「英熙」外，還有小男孩「哲秀」。「哲秀與英熙」（철수와 영희）在1964年成為韓國課本的主要插圖角色，是許多韓國人的兒時回憶，這兩個名字同時也是1960年代韓國的常見名字。此外，「哲秀與英熙」也曾在2005年被拍成同名電影，對韓國人而言，這兩個插圖角色是一個重要的文化符號。