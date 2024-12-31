破地獄｜黃子華衛詩雅澳門封影帝后　陳家樂贏吳鎮宇奪最佳男配角

英皇電影《破·地獄》由陳茂賢執導兼親自執筆，電影由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等聯合演出。截至昨日晚上，港澳累積票房跨越1 億5千2百萬。而昨晚在澳門舉行的年度壓軸影壇盛事《第16屆澳門國際電影節》，《破·地獄》團隊便一口氣摘下最佳男主角（黃子華）、最佳女主角（衛詩雅）及最佳導演（陳茂賢）三大獎項。



英皇電影在頒獎禮上大豐收。（英皇電影提供）

憑《破·地獄》道生一角封澳門影帝的黃子華於台上發表得獎感言：「多謝《破·地獄》所有組員，包括導演陳茂賢有勇氣去拍呢個題材，比佢更有勇氣嘅唔少得老闆楊受成博士投資一部咁冷門題材嘅戲。跟住我要多謝自己咁有勇氣嚟澳門，因為我嚟澳門係冇贏過，由細到大，終於贏一次，多謝大家。」

黃子華笑言自己敢嚟澳門好勇敢︰「因為我嚟澳門係冇贏過，由細到大，終於贏一次，多謝大家。」（英皇電影提供）

衛詩雅 Michelle繼華鼎獎及亞太影后，迎來第三個影后殊榮。（英皇電影提供）

而衛詩雅 Michelle繼亞太影后後，一個月內再封影后，Michelle於台上大方致辭：「我係演員衛詩雅，多謝澳門國際電影節，多謝英皇電影、英皇娛樂，多謝楊受成博士、Mani、Shirley、Carol、邵劍秋先生同丘漢雄先生，多謝英皇嘅家人們，仲有《破·地獄》嘅團隊，編劇鄭緯機、監製陳升仁、攝影指導潘耀明，服裝指導利碧君、同埋各個部門。最緊要多謝喜歡《破·地獄》呢部電影嘅觀眾們，我哋部電影仲上映緊，希望大家可以支持。多謝香港電影！」

《破‧地獄》男女主角雙雙封帝后。（英皇電影提供）

此外，導演陳茂賢榮獲最佳導演，陳茂賢透露電影經歷艱難之下完成，他說：「多謝澳門國際電影節支持《破·地獄》、多謝楊受成博士願意支持一個咁冷門嘅題材，多謝監製邵劍秋先生同埋丘漢雄先生，多謝黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡。多謝一眾台前幕後包括編劇鄭緯機。呢部戲喺好艱難嘅情況之下順利拍攝，電影仍然喺全國上映緊，希望大家支持。多謝每一位喜歡呢部電影嘅朋友！」

英皇電影團隊一晚摘下4個獎項，老闆楊受成博士笑逐顏開。（英皇電影提供）

陳家樂憑電影《紥職3》擊敗《默殺》吳鎮宇等對手勇奪獎項。（英皇電影提供）

至於陳家樂相隔九年於澳門國際電影節再奪最佳男配角，今次更是憑電影《紥職3》擊敗《默殺》吳鎮宇等對手勇奪獎項。家樂於領獎時不忘感謝妻子連詩雅，更深情放閃：「喺我全程投入工作嘅時候，Shiga幫我照顧家庭，令我冇後顧之憂。」