魷魚遊戲2︱「賢珠」朴成焄出身貧寒　走紅前寄居劇團一年賺260蚊

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲第2季》（Squid Game 2），由李政宰、李炳憲、魏化儁等上季原班人馬主演，第2季更加入BIGBANG成員T.O.P崔勝鉉、任時完、姜河那、朴成焄、曹柔理及宋智友等新加盟主演，令陣容比上季更為吸引！其中，飾演跨性別角色賢珠的朴成焄，除了「反串」演出成為焦點，形象令人印象深刻，更因為日前錯手在社交媒體分享《魷魚遊戲》的AV版封面，而成為話題人物！然而在星光背後，朴成焄路途未如外界想像一樣平坦，生活一度捉襟見肘，捱窮多年才在演藝圈闖出一片天！

朴成焄加盟《魷魚遊戲第2季》，成為劇中最亮眼的角色之一。（朴成焄IG圖片）

朴成焄於《魷魚遊戲第2季》裡反串演出，角色賢珠是一位跨性別女子。（《魷魚遊戲第2季》劇集劇照）

朴成焄於《魷魚遊戲第2季》以男扮女裝登場，角色趙賢珠陰柔的及肩長髮與指甲油，起初已令一眾遊戲玩家側目，更一度與老婆婆金子鬧出笑話！賢珠在遊戲中被排擠，唯獨與楚楚可憐而脆弱的英美互相扶持，建立出短暫的姊妹友情，讓英美被淘汱的一幕份外震撼。而在第2季劇情尾段，賢珠自揭昔日軍人的身份，更向一眾對抗遊戲幕後主使者的玩家示範槍械運用技巧，成為她全劇高光時刻。賢珠的溫柔與堅毅，在有限的戲份下被朴成焄演繹得絲絲入扣，逐漸獲得觀眾的欣賞。

朴成焄於《魷魚遊戲第2季》以男扮女裝登場，角色趙賢珠陰柔的及肩長髮與指甲油。（《魷魚遊戲第2季》劇集劇照）

賢珠向其他玩家示範槍械運用技巧，成為她全劇高光時刻。（《魷魚遊戲第2季》劇集截圖）

現實中，39歲的朴成焄是一位身高183公分的型男，尖削的面孔肌膚白晳、五官立體，外型星味十足！朴成焄畢業於東亞放送藝術大學表演電影系，於2008年出道，代表作包括《我唯一的守護者》、《精神病患者日記》以及近年紅遍全亞洲的《黑暗榮耀》，相信觀眾對朴成焄在《黑暗榮耀》裡飾演的校園欺凌者印象相當深刻，演繹與《魷魚遊戲》亦甚具反差。

39歲的朴成焄是一位身高183公分的型男。（朴成焄IG圖片）

朴成焄在《黑暗榮耀》裡飾演的校園欺凌者印象相當深刻。（《黑暗榮耀》劇集劇照）

在劇集作品裡不時飾演有錢公子的朴成焄，現實卻與形象完全相反，朴成焄出身貧寒家庭，高中時期就算與朋友到快餐店，連買食物的錢亦無法負擔，只能在蹲坐在樓梯間等候同學用餐。成年後，朴成焄的生活更如真人版《上流寄生族》，他從胞姐借來保證金，與一位室友在一個半地下室裡同住長達七年。大學畢業後，朴成焄進入劇團Route 21成為演員，並且兼職打工至深夜、在寄居在劇場中，在劇團作為演員收入極為微薄，一年內僅賺得5萬韓元（約港幣264元），難以想像如何靠一己之力生存。

朴成焄在韓劇中不時飾演有錢公子，但現實卻出身貧苦家庭。（朴成焄IG圖片）

直至2008年，朴成焄離開劇團並在電影圈出道，於《霜花店：朕的男人》與《田禹治：超時空爭霸》飾演配角，然而此後三年半卻一直沒有機會演出，連簽約經理人公司後亦只有三次試鏡機會。此後，朴成焄在2011年至2017年同步在舞台劇與電視劇領域發展，直到2018年，出道10年的朴成焄主演代表作《我唯一的守護者》，演藝事業終上軌道。