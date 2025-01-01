張繼聰自爆《金童》年內將上畫　為電影操到190磅等足6年重見天日

張繼聰於2019年，拍了一部拳擊電影《金童》（Golden Boy），當時花近兩年時間練得一身超級澎湃身材，並由150幾磅增到190幾磅，過程極盡艱辛。可惜電影拍畢後一直未有安排上畫，成為一個都市傳說。不過張繼聰就趁2025年1月1日，穿上《金童》的宣傳Tee出文，並寫上「期待已久的一份禮物」，暗示電影將於2025年上映。

阿聰在貼文中穿上《金童》Tee，非常興奮地寫道︰「喺呢個充滿力量的1月1號 期待已久的一份禮物」（張繼聰＠facebook）

阿聰在貼文中穿上《金童》Tee，並做上Rock N Roll的手勢，非常興奮地寫道︰「喺呢個充滿力量的1月1號 期待已久的一份禮物 今年終於可以正式送俾大家！ 《金童》人Tee合一 一睇就知鍊成呢個body 唔少嘢啊 艱辛但好爽，值得！」而當網民留言2025年第一個願望係希望《金童》面世，阿聰便主動留言︰「願望一定會實現」似乎暗示電影已確定在2025年內正式上畫。

最巔峰一刻，粒粒肌肉都非常精壯堅挺。（張繼聰＠Facebook圖片）

張繼聰主動留言︰「願望一定會實現」似乎暗示電影已確定在2025年內正式上畫。（網頁截圖）

電影拍竣已久，張繼聰亦先後接受過不同媒體訪問講到這部戲，除了為角色由150磅增到190磅再操練，還因為想演繹出一個中量級拳手的體格，所以跟隨一位女教練訓練、準備過程超過兩年。

未操練先增磅，阿聰指這時候身形成個雪櫃咁。（張繼聰＠Facebook圖片）

到操到有成績，就是一副令人羨慕的身形。（張繼聰＠Facebook圖片）

兩年時間裡，張繼聰除了運動、健身，還要學西洋拳，「每個星期六天都要去訓練，每次三個鐘。起初要不停食，一日要食8餐，但我初初吃不到這麼多，要慢慢地加，由150幾磅去到190幾磅期間，我還不斷在拍戲。身形成個雪櫃咁，旁人不知道會問『點解你肥咗咁多？』，傾廣告時客戶都指：『你走晒樣』，經理人只好幫我解釋，係條頸冇咗。」