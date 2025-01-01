劉亦菲新年狂刷黃玫瑰流量密碼　曬纖腰長腿粉碎「忽胖忽瘦」傳言

內地85花女演員劉亦菲，去年憑劇集《玫瑰的故事》再度爆紅，雖然全年僅推出一部主演劇集，但卻一劇成功「食糊」，由年頭紅到年尾！內地電視劇《玫瑰的故事》改編自著名女作家亦舒同名小說，由劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新及霍建華主演，劉亦菲於劇情中飾演女主角黃亦玫，是一位出身高貴、品味超然，而感情生活精彩豐富的奇女子。雖然《玫瑰的故事》劇情曾一度引起爭議，認為有過多親吻親熱橋段，但仍然未為收視帶來打擊，盡受觀眾歡迎。

劉亦菲在新年曬高貴打扮美照，延續去年一劇食糊的受歡迎程度。（劉亦菲微博圖片）

劉亦菲去年憑《玫瑰的故事》再度爆紅。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

劉亦菲去年憑《玫瑰的故事》一劇成功「食糊」，由年頭紅到年尾！。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

踏入2025年，在去年成為內地娛圈焦點人物的劉亦菲，繼續把握努力累積的人氣，在新一年繼續狂刷《玫瑰的故事》流量密碼。劉亦菲於新一年第一個社交媒體帖文中，恭賀一眾影迷粉絲新年快樂，更分享一系列美照，以高貴的白色露肩連身短裙示人，造型突出高䠷修長的身型，纖幼的腰線與長腿亦打破去年被指「忽胖忽瘦」的傳言。

劉亦菲以高貴的白色露肩連身短裙示人，造型突出高䠷修長的身型。（劉亦菲微博圖片）

劉亦菲纖幼的腰線與長腿亦打破去年被指「忽胖忽瘦」的傳言。（劉亦菲微博圖片）

劉亦菲纖幼的腰線與長腿亦打破去年被指「忽胖忽瘦」的傳言。（劉亦菲微博圖片）

在照片中，劉亦菲亦刻意以黃玫瑰為道具，擺出甜美可愛的表情，繼續讓觀眾沉醉在《玫瑰的故事》餘韻之中。劉亦菲在去年電視劇裡取得成功後，亦將會推出新劇《一曲三笙》及目前正在製作的電影《Silent Friend》，相信將會延續去年的受歡迎程度，甚至再創新高峰！

劉亦菲刻意以黃玫瑰為道具，擺出甜美可愛的表情。（劉亦菲微博圖片）

劉亦菲刻意以黃玫瑰為道具，擺出甜美可愛的表情。（劉亦菲微博圖片）