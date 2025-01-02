魷魚遊戲2︱全劇最深度彩蛋曝光　成奇勳發惡夢竟含驚人數學原理

Netflix熱播劇集《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季，由李政宰、李炳憲、魏化儁等主演，日前於全球啟播重新掀起熱潮，不少上季粉絲都希望知道成奇勳的復仇之路發展如何。在第二季劇情裡，不乏第一季曾出現的標誌性彩蛋，成奇勳重新披上456號玩家制服、巨型公仔「英熙」再度出場，都喚起觀眾不少上季印象深刻的橋段。

《魷魚遊戲》第二季繼續由李政宰、李炳憲、魏化儁等主演。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

第二季劇情講述成奇勳希望粉碎遊戲幕後主使者的陰謀。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲》第二季劇情中，456位玩家面對的第一個遊戲，跟上季一樣與英熙玩「木頭公仔唔準郁」，及後成奇勳亦估計第二關將繼續為「挖椪糖餅」，叮囑一眾玩家要選擇最容易雕刻出的三角形。然而，成奇勳在晚間夢見遊戲策劃人將三角形換成一個印痕極度密集的三角形，嚇得他當場扎醒！

成奇勳夢到一塊紋理極為複雜的三角形椪糖餅。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

原來成奇勳在惡夢中所見的三角形大有來頭，成為第二季劇情中最具深度的彩蛋。極為複雜的三角形原來按「謝爾賓斯基三角形」所設計，相比稱為三角形、其實是一種碎形，由波蘭數學家謝爾賓斯基於1915年提出。謝爾賓斯基三角形理論是在等邊三角形中，以等邊的中心為角、去除中心的三角形，並一再繼續重複，無限向下延展。

原來劇集裡出現的複雜三角形，來自數學理論中的「謝爾賓斯基三角形」。（網上圖片）

有網民分享「謝爾賓斯基三角形」的來源後，認為魷魚遊戲正如圖形一樣，永遠沒有終止的一日，將會成無限延伸、一批又一批玩家因為無窮無盡的貪婪而加入遊戲。《魷魚遊戲》的核心意識，呈現人性在絕境之中的貪婪、自私與殘暴，成奇勳夢到「謝爾賓斯基三角形」，正是代表他腦海中人性貪婪永無止境的圖像範例，成為全劇最具深度的彩蛋。

成奇勳夢到「謝爾賓斯基三角形」，正代表他腦中認為人性貪婪永無止境。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲》各個角色具有不同的人性黑暗面。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲》角色最常見的人性黑暗面為貪婪。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲》角色最常見的人性黑暗面為貪婪。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲》角色最常見的人性黑暗面為貪婪。（《魷魚遊戲第2季》劇照）