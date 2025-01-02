魷魚遊戲2︱姜河那「抓石子」掀全球熱潮　素人替身拍攝震驚劇組

由李政宰、李炳憲、魏化儁等主演的《魷魚遊戲》第二季強勢回歸，儘管評價兩極，劇集再次打破Netflix新紀錄，成為首部在全球總數93個地區均登上觀看榜第一位的劇集。本季的死亡遊戲雖然較首季少，但「五人六腳」競技賽亦成功引起網民關注。

「五人六腳」競技賽成功引起網民關注。（劇集畫面）

姜河那所飾演388號姜大虎擅長抓石子遊戲，一次過關讓全場震撼。（劇集畫面）

其中姜河那所飾演388號姜大虎擅長抓石子遊戲，一次過關讓全場震撼，更掀起抓石子的熱潮。不過其實該畫面是「替手」，一名素人朴鍾南代玩演出。朴鍾南日前在個人IG中上載了抓石子的照片，並表示：「2023年10月準備結婚的前2天接到節目《生活的達人》製作人的電話，對方透露在幫某知名的全球性串流平台OTT找人拍攝『抓石子』的手部場景」，讓他十分感興趣。

原來劇中抓石子遊戲，是素人朴鍾南代玩演出。（IG圖片）

朴鍾南在IG分享拍攝過程。（IG圖片）

朴鍾南透露事前不知道要拍《魷魚遊戲2》，去到現場被要求簽保密合約，隨後與導演、李秉憲、李政宰、姜河那一起吃飯才發現自己擔任重要角色：「我簡直不敢相信....竟然能和這麼有名的演員們同桌吃飯！吃飯的時候，他們聊到了我的婚禮，對我明天即將舉行的婚禮表達祝福，更問我怎麼會這麼擅長抓石子，讓人感到溫暖。雖然是保密規定無法拍照或要簽名，這一點讓我覺得非常遺憾，但這段經歷還是讓我感到難以忘懷。」

朴鍾南飾演姜河那「抓石子」替身。（IG圖片）

朴鍾南名字出現在演員名單上。（IG圖片）

另外，朴鍾南表示拍攝抓石子要一鏡到底，但由於些場景需要和演員們一起合作，讓他一度緊張到發抖，幸好拍了兩次就順利完成了。他更大讚姜河那一直努力的讓自己放鬆情緒，還主動學習打石子的技巧及一起踢毽子，拍攝結束後姜河那更為他送上麵包：「真是體貼又暖心，我終於明白，為什麼大家都這麼喜歡姜河那了。」