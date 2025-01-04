姜皓文同太太為賀歲片唱主題曲　「MV拍攝過程都一樣刺激緊張」

去年姜皓文首次參演馬來西亞投資的賀歲片《撲克王者》票房大收；更成為當地大馬本土中文電影史上最高十大票房之一。今年黑哥在馬來西亞賀歲檔再接再厲，主演由太太殷寧首次擔任監製、編劇的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》 。並首次開金口為電影獻唱同名賀年歌《哈哈哈新年喜戲》 。夫妻檔上陣，為今次這部電影創造了很多年自己也不能相信的奇蹟，連財神爺也上門相助。

《哈哈哈新年喜戲》海報

《哈哈哈新年喜戲》 馬來西亞年初一上映、香港賀歲當上映。電影除了姜皓文和宣萱之外，還有李璨琛、陳靜、林盛斌。黑哥對於自己為電影開金口，坦言一直很喜歡唱歌的他，今次有機會可以為自己主演的賀歲片主唱新年歌真的很開心！但令他和太太更開心的是，無論整部電影和這首賀年歌由零開始到誕生，身邊朋友仗義幫忙，令他萬分感激和覺得自己有貴人相助。

黑哥找來宣萱坐陣。（《哈哈哈新年喜戲》劇照）

黑哥至今仍難以相信的說：「真的很神奇，當天我在錄音室正為戲中錄另一首插曲《那裏才是我的家》廣東話版，突然間覺得這部戲是否需要一首賀年歌呢？尤其是賀歲片通常會有一首賀年歌應節，令過年氣氛更加熱鬧開心，但我和太太過兩天便要趕返香港，時間上非常緊迫，連自己也沒信心可以完成到這件事。但奇蹟接踵而來，本來我和太太都姑且一試問在場音樂老師是否可行？怎知老師對我們這個錄音行動先感到驚訝，但回過頭來就馬上二話不說答應幫忙，還要第一時間拿着結在錄音室，在三個小時之內完成曲、詞、錄音工作，整件好瘋狂！」

兩公婆一齊唱主題曲。

身旁的太太殷寧也接著道：「這首賀年歌順利誕生，連MV拍攝都一樣過程刺激緊張，我記得完成錄音已差不多晚上10點，我又再姑且一試打電話給導演，問他如果明天要拍一首MV又是否可行？導演只說了「什麼？」，便15分鐘之內趕到錄音室開會，原本他已經準備上床睡覺，但知道我們時間趕急，所以願意出手相助，更無話可說的是在車程中導演已經第一時間埋班，call齊手足明早開工！」黑哥坦言真是要謝天謝地，所有想要做的都可以在他離開馬來西亞前一天順利完成。MV在八個鐘頭內，趕七個地方拍攝，匆忙之下都得一班朋友仗義幫忙拍攝，連財神爺也駕到！