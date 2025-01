金球獎2025︱狄美摩亞首封影后　興奮高呼︰做演員45年第一次攞獎

荷里活年度影壇盛事「第82屆金球獎」今日(6日)於美國舉行,今屆焦點大獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」,由62歲女星狄美摩亞(Demi Moore)憑《完美物質》(The Substance)獲得,是她首次在荷里活重量級頒獎典禮上得獎!



狄美摩亞憑《完美物質》榮獲金球獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」!(直播截圖)

狄美摩亞首封影后,於台上興奮地表示:「我做演員45年來第一次攞獎!我從前自為自己不值得任何獎項,曾經更有人稱呼我為『爆谷片女星』無法做認真的表演,但感謝支持每一位支持我的人,在我相信自己之先已相信我!」獎項對狄美摩亞而言意義顯然非常深遠!

狄美摩亞憑《完美物質》榮獲金球獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」!(視覺中國)

驚慄電影《完美物質》由狄美摩亞及超新星Margaret Qualley主演,劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth,由大銀幕退至電視台擔任清晨健美操節目的主持,但亦因為年紀漸老而被逼退休,於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程,但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約。

《完美物質》由62歲女星狄美摩亞主演。(《完美物質》電影劇照)

超新星Margaret Qualley與狄美摩亞在電影合作,飾演「年輕版」女主角!(《完美物質》電影劇照)

狄美摩亞作為八九十年代的性感女神,生涯橫跨40年,到62歲仍大膽突破從影以來的極限,在新作依然展示性感一面,令不少觀眾聯想到她昔日巔峰時期的代表作。

狄美摩亞是荷里活一代性感女神!(視覺中國)

性感女神狄美摩亞,主演新作《完美物質》去年於香港上映!(《完美物質》電影劇照)

狄美摩亞從影至今超過40年,仍為生涯尋求突破!(《完美物質》電影劇照)

《邂逅》一脫成名

狄美摩亞於1981年出道,一直於大銀幕與電視框雙棲發展,直至1986年以第一女主角姿態主演《邂逅》(About Last Night),在劇情中與男主角上演相當激情的床戲,以上半身全裸上陣,一脫成名,成為生涯的一大突破,亦奠定性感女神的地位!

狄美摩亞於電影《邂逅》裡一脫成名!(《邂逅》電影劇照)

狄美摩亞於電影《邂逅》與男主角上演激情床戲!(《邂逅》電影劇照)

狄美摩亞於電影《邂逅》與男主角上演激情床戲!(《邂逅》電影劇照)

《第七度凶兆》突破全裸

及至1988年,狄美摩亞主演作品《第七度凶兆》(The Seventh Sign)上映。當時已經與布斯韋利士再婚的狄美摩亞,於銀幕上突破性全裸演出,形象性感之餘,更挺超逼真孕肚上鏡!《第七度凶兆》於1988年上映,同年8月狄美摩亞亦為布斯韋利士誕下長女Rumer Willis,當年不少觀眾更認為狄美摩亞懷着長女期間全裸演戲,感到非常震驚!然而《第七度凶兆》早於1987年7月完成拍攝,狄美摩亞則於11月才懷上長女,所以並非如外界所想象一樣挺真孕肚拍戲。

狄美摩亞於《第七度凶兆》時已嫁給前夫布斯韋利士。(《第七度凶兆》電影劇照)

狄美摩亞與前夫布斯韋利士。(視覺中國)

狄美摩亞當年挺巨大「孕肚」拍攝《第七度凶兆》,令不少影迷以為正懷着長女仍全裸上陣!(《第七度凶兆》電影劇照)

狄美摩亞當年挺巨大「孕肚」拍攝《第七度凶兆》,令不少影迷以為正懷着長女仍全裸上陣!(《第七度凶兆》電影劇照)

此後,狄美摩亞在銀幕與電視中不乏性感裸露演出,先後於電視劇《Tales from the Crypt》上演衝擊廣播尺度的親密床戲;在電影《叛逆性騷擾》(Disclosure)亦上演意識大膽、但裸露程度收放自如的床戲。

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。(《Tales from the Crypt》劇集劇照)

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。(《Tales from the Crypt》劇集劇照)

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。(《Tales from the Crypt》劇集劇照)

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。(《叛逆性騷擾》電影劇照)

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。(《叛逆性騷擾》電影劇照)

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。(《叛逆性騷擾》電影劇照)

《脫衣舞孃》海報成永恆經典

至於狄美摩亞生涯最大尺度演出,應為1996年上映的《脫衣舞孃》(Striptease)莫屬!狄美摩亞在電影中飾演一位脫衣舞女,性格豪放而大膽、風情萬種,更大曬健美而豐滿的「最強Body」,赤裸上身展現堅挺澎湃上圍,當年驚豔一眾影迷!而狄美摩亞在《脫衣舞孃》海報上的全裸坐地形象,亦成為生涯最經典的畫面之一,或與《人鬼情未了》(Ghost)相約!

資深觀眾一定有見過狄美摩亞《脫衣舞孃》的海報!(《脫衣舞孃》電影海報)

狄美摩亞於《脫衣舞孃》展示健美身材與逆天澎湃的上圍!(《脫衣舞孃》電影劇照)