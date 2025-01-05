魷魚遊戲2︱李政宰挾艾美視帝回歸第二季　親自回應天價片酬傳聞

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲第2季》（Squid Game），由去年底啟播再度掀起全球狂熱，各地新舊粉絲追看程度不亞於三年前的首季！劇集新一季由李政宰、李炳憲及魏化儁等冧莊主演，亦有大量亮眼新角色現身，李政宰再演456號玩家成奇勳並二次入局遊戲，自然成為劇情焦點，憑上季演出榮封艾美獎首位亞裔視帝，李政宰在今季啟播後亦向外界分享拍攝的心情與點滴。

李政宰憑上季演出榮封艾美獎首位亞裔視帝，早前受外媒訪問時分享拍攝心情與點滴。（視覺中國）

李政宰再演456號玩家成奇勳並二次入局遊戲。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

據韓媒報道，李政宰近日受訪時表示《魷魚遊戲》兩季之間的成奇勳，不論在外貌或內在感情，均有強烈的變化：「我必須展現奇勳出現變化的模樣，就算是只靠外在形態也要表現出來，然後不只外在變化，還包括內在的情感表現。我希望這種變化不僅僅停留在情感層面，還能在身體上有所體現。」

相當觀眾都感受到成奇勳在兩季之間的強烈變化。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

為了呈現成奇勳的轉變，李政宰自爆在拍攝《魷魚遊戲第2季》期間，堅持抵受身心的煎熬，演活成奇勳在遊戲裡外所承受的悲痛與憤恨：「不只是在外在，就連感情上都很辛苦，長達10個月的拍攝期，我只能透過比禁慾更克制的生活進行拍攝！」李政宰亦坦言10個月的拍攝讓他身心俱疲。

李政宰自爆拍攝《魷魚遊戲2》的10個月裡，過上比禁慾還更節制的生活！（視覺中國）

李政宰挾國際視帝身份回歸《魷魚遊戲第2季》，身價自然倍增，有傳李政宰在劇集第二至三季拍攝中，每集片酬高達100萬美元（約港幣777萬元），即單從第二季的七集中，他便賺取5439萬元的片酬！對於天價片酬傳聞，李政宰受韓媒訪問時亦首次闢謠，坦言：「片酬確實是相當多，但一集未有100萬美元。」雖然李政宰未有透露片酬數字，但相信Netflix及製作公司並不會待薄他。