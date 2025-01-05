妮歌潔曼得獎向亡母致謝　遇新生代金髮美人「最萌身高差」似母女

荷里活年度影壇盛事「第36届美國棕櫚泉國際電影獎頒獎典禮」日前在加州棕櫚泉舉行，典禮上星光熠熠雲集一眾演員與製作人員。頒獎禮焦點落在榮獲「國際影星大獎」的妮歌潔曼（Nicole Kidman）身上，表揚她多年來在影壇的成就。相比妮歌潔曼在台上分享得獎感言，提及去年離世的亡母、致謝的感動時刻，全晚焦點意外落在妮歌在紅地氈上，與另一位金髮碧眼的新晉影星同場畫面！

妮歌潔曼榮獲「國際影星大獎」，在台上分享得獎感言時，提及去年離世的亡母。（視覺中國）

現年57歲的妮歌潔曼，自八十年代初出道後，成為銀幕上標誌性的金髮美人，多年來妮歌潔曼時有佳作，年近六旬仍不斷再創演技高峰。妮歌潔曼在頒獎禮上登場，自然成為全場焦點，在紅地氈享受鎂光燈的洗禮期間，主演去年超賣座作品《魔法壞女巫》（Wicked）的女歌手Ariana Grande亦緊接亮相，兩代金髮美女在紅毯相遇，亦興奮地奔向對方，讓現場傳媒合照。

妮歌潔曼在頒獎禮紅地氈上現身，成為全場焦點。（視覺中國）

妮歌潔曼在頒獎禮紅地氈上現身，成為全場焦點。（視覺中國）

主演去年超賣座作品《魔法壞女巫》的女歌手Ariana Grande緊接妮歌潔曼亮相。（視覺中國）

主演去年超賣座作品《魔法壞女巫》的女歌手Ariana Grande緊接妮歌潔曼亮相。（視覺中國）

Ariana Grande出道以來一直集中於樂壇發展，僅偶爾參演電影配角或以真實身份客串，《魔法壞女巫》可算是她首部主演作品，除了演出被受關注與讚譽，電影在全球票房取得6億5400萬美元（約港幣50億元），實證其受歡迎程度足以往後歌影雙棲發展。妮歌潔曼與Ariana Grande在紅地氈相遇，合照時驚喜突顯出二人的「最萌身高差」，身高180公分的妮歌潔曼向來是荷里活高䠷美人的代表，與嬌小玲瓏的Ariana Grande合照時，二人恍似母女一樣，被拍攝下的影片與照片極速在社交媒體引起瘋傳！

妮歌潔曼與Ariana Grande在紅地氈相遇，興奮合照時出現「最萌身高差」讓二人看似母女！（視覺中國）

妮歌潔曼與Ariana Grande在紅地氈相遇，興奮合照時出現「最萌身高差」讓二人看似母女！（視覺中國）

妮歌潔曼與Ariana Grande在紅地氈相遇，興奮合照時出現「最萌身高差」讓二人看似母女！（視覺中國）

妮歌潔曼與Ariana Grande在紅地氈相遇，興奮合照時出現「最萌身高差」讓二人看似母女！（視覺中國）