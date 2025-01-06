金球獎2025︱妮歌潔曼大露背豔壓紅地氈　女神Daddario發脹突肚

荷里活年度影壇盛事「第82屆金球獎」今日（6日）於美國加州舉行，典禮前夕率先舉行紅地氈，一眾演員明星盛裝亮相，在鎂光燈前爭豔鬥麗。現年57歲的國際影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）今日以銀色大露背「圍裙裝」高叉長裙亮相紅地氈，妮歌潔曼五官面容保持一貫消瘦，狀態明豔照人，雖然在露背長裙下安全地內襯透明薄紗背心，但妮歌仍大方展示美背，成為紅地氈最吸引巨星！

妮歌潔曼以大露背裝現身金球獎紅地氈！（視覺中國）

妮歌潔曼以大露背裝現身金球獎紅地氈！（視覺中國）

妮歌潔曼以大露背裝現身金球獎紅地氈！（視覺中國）

妮歌潔曼以大露背裝現身金球獎紅地氈！（視覺中國）

妮歌潔曼以大露背裝現身金球獎紅地氈！（視覺中國）

今屆影后大熱安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）以一身銀灰色長裙密實亮相，但仔細留意下便發現裙裝原來透視性感，甚具驚喜！

安祖蓮娜祖莉以一身銀灰色長裙現身金球獎紅地氈。（視覺中國）

安祖蓮娜祖莉以一身銀灰色長裙現身金球獎紅地氈。（視覺中國）

入圍「喜劇與音樂劇最佳女主角」的大熱女演員狄美摩亞（Demi Moore），以一身極具質感的黃金戰衣亮相，瞬間展現氣場，看來對得獎志在必得！

狄美摩亞以黃金戰衣親相金球獎紅地氈！（視覺中國）

狄美摩亞以黃金戰衣親相金球獎紅地氈！（視覺中國）

狄美摩亞以黃金戰衣親相金球獎紅地氈！（視覺中國）

現正熱播的《魷魚遊戲第2季》（Squid Game）男主角李政宰，作為國際視帝兼多部全球熱播劇集男主角，以一身全黑孖襟西裝現身，低調得來非常有型！

李政宰以一身全黑孖襟西裝亮相，低調得來非常有型！（視覺中國）

李政宰以一身全黑孖襟西裝亮相，低調得來非常有型！（視覺中國）

去年憑《幕府將軍》（Shogun）榮升國際視后的日本女演員Anna Sawai，以一襲白色平口長裙亮相，展現高雅氣質與東方美感！

Anna Sawai高雅亮相金球獎紅地氈，展現氣質與東方美。（視覺中國）

Anna Sawai高雅亮相金球獎紅地氈，展現氣質與東方美。（視覺中國）

Anna Sawai高雅亮相金球獎紅地氈，展現氣質與東方美。（視覺中國）

歌手Miley Cyrus以黑銀色低胸鏤空長裙亮相紅地氈，小露上圍之餘大曬性格紋身！

Miley Cyrus以黑銀色低胸鏤空長裙亮相金球獎紅地氈。（視覺中國）

Miley Cyrus以黑銀色低胸鏤空長裙亮相金球獎紅地氈。（視覺中國）

Miley Cyrus以黑銀色低胸鏤空長裙亮相金球獎紅地氈。（視覺中國）

提名今屆「最佳女配角」獎的Dakota Fanning，與妹妹Elle Fanning一同亮相！Dakota的紅色長裙高叉剪裁相當高貴，亦透出雪白長腿。

Dakota Fanning與妹妹Elle Fanning一同亮相！（視覺中國）

Dakota Fanning提名今屆金球奬最佳女配角！（視覺中國）

Dakota Fanning提名今屆金球奬最佳女配角！（視覺中國）

曾主演《三體》（3 Body Problem）的墨西哥女神級演員Eiza González，亦以性感大露背現身，更小露側乳相當亮眼！

Eiza González性感亮相紅地氈！（視覺中國）

Eiza González性感亮相紅地氈！（視覺中國）

曾主演《沙灘拯救隊》（Baywatch）的女神Alexandra Daddario，在去年底誕下首胎後盛裝亮相，然而外貌身型卻明顯未回復巔峰，極罕以崩壞狀態示人！

Alexandra Daddario產後現身「金球獎2024」紅地氈，狀態與往常落差甚大。（視覺中國）

Alexandra Daddario以露肩長裙及白色絨毛披肩亮相。（視覺中國）

現年38歲的Alexandra Daddario，去年10月底誕下首胎後，事隔兩個多月出席典禮，樣貌與身材明顯未回氣。Daddario今日身穿黑色貼身露肩長裙，在胸前圍上白色蓬鬆絨毛披肩，比往常出席同類紅地氈活動密實得多。Daddario在外媒鏡頭下更明顯發脹，雙頰腫脹現包包面狀態，下巴輪廓線完全消失；縱使已身穿黑色裙裝努力遮掩產後未修身狀態，在側身角度拍攝下小腹仍明顯突出，讓影迷大跌眼鏡！

Alexandra Daddario近拍之下面部明顯發脹！（視覺中國）

Alexandra Daddario近拍之下面部明顯發脹！（視覺中國）

Alexandra Daddario近拍之下面部明顯發脹！（視覺中國）

側身拍攝下，Alexandra Daddario的黑裙仍難掩突肚狀態。（視覺中國）

側身拍攝下，Alexandra Daddario的黑裙仍難掩突肚狀態。（視覺中國）

側身拍攝下，Alexandra Daddario的黑裙仍難掩突肚狀態。（視覺中國）

美國名模Heidi Klum亦有亮相金球獎紅地氈，以一襲綠色低胸鏤空長裙登場，谷盡上圍非常養眼！

Heidi Klum以一襲低胸鏤空長裙現身！（視覺中國）

Heidi Klum以一襲低胸鏤空長裙現身！（視覺中國）

Heidi Klum以一襲低胸鏤空長裙現身！（視覺中國）

在一眾影星外，金球獎亦邀請不少網紅現身紅地氈，其中美國性感網紅Brianna LaPaglia以一襲超低胸金屬色長裙亮相，谷起渾圓上圍直逼跌出的程度，曝露性感程度冠絕全場！

美國網紅Brianna LaPaglia性感度冠絕全場！（視覺中國）

美國網紅Brianna LaPaglia性感度冠絕全場！（視覺中國）

美國網紅Brianna LaPaglia性感度冠絕全場！（視覺中國）

美國網紅Brianna LaPaglia性感度冠絕全場！（視覺中國）

美國網紅Brianna LaPaglia性感度冠絕全場！（視覺中國）

美國網紅Brianna LaPaglia性感度冠絕全場！（視覺中國）