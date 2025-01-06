金球獎2025︱妮歌潔曼大露背豔壓紅地氈 女神Daddario發脹突肚
荷里活年度影壇盛事「第82屆金球獎」今日（6日）於美國加州舉行，典禮前夕率先舉行紅地氈，一眾演員明星盛裝亮相，在鎂光燈前爭豔鬥麗。現年57歲的國際影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）今日以銀色大露背「圍裙裝」高叉長裙亮相紅地氈，妮歌潔曼五官面容保持一貫消瘦，狀態明豔照人，雖然在露背長裙下安全地內襯透明薄紗背心，但妮歌仍大方展示美背，成為紅地氈最吸引巨星！
今屆影后大熱安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）以一身銀灰色長裙密實亮相，但仔細留意下便發現裙裝原來透視性感，甚具驚喜！
入圍「喜劇與音樂劇最佳女主角」的大熱女演員狄美摩亞（Demi Moore），以一身極具質感的黃金戰衣亮相，瞬間展現氣場，看來對得獎志在必得！
現正熱播的《魷魚遊戲第2季》（Squid Game）男主角李政宰，作為國際視帝兼多部全球熱播劇集男主角，以一身全黑孖襟西裝現身，低調得來非常有型！
去年憑《幕府將軍》（Shogun）榮升國際視后的日本女演員Anna Sawai，以一襲白色平口長裙亮相，展現高雅氣質與東方美感！
歌手Miley Cyrus以黑銀色低胸鏤空長裙亮相紅地氈，小露上圍之餘大曬性格紋身！
提名今屆「最佳女配角」獎的Dakota Fanning，與妹妹Elle Fanning一同亮相！Dakota的紅色長裙高叉剪裁相當高貴，亦透出雪白長腿。
曾主演《三體》（3 Body Problem）的墨西哥女神級演員Eiza González，亦以性感大露背現身，更小露側乳相當亮眼！
曾主演《沙灘拯救隊》（Baywatch）的女神Alexandra Daddario，在去年底誕下首胎後盛裝亮相，然而外貌身型卻明顯未回復巔峰，極罕以崩壞狀態示人！
現年38歲的Alexandra Daddario，去年10月底誕下首胎後，事隔兩個多月出席典禮，樣貌與身材明顯未回氣。Daddario今日身穿黑色貼身露肩長裙，在胸前圍上白色蓬鬆絨毛披肩，比往常出席同類紅地氈活動密實得多。Daddario在外媒鏡頭下更明顯發脹，雙頰腫脹現包包面狀態，下巴輪廓線完全消失；縱使已身穿黑色裙裝努力遮掩產後未修身狀態，在側身角度拍攝下小腹仍明顯突出，讓影迷大跌眼鏡！
美國名模Heidi Klum亦有亮相金球獎紅地氈，以一襲綠色低胸鏤空長裙登場，谷盡上圍非常養眼！
在一眾影星外，金球獎亦邀請不少網紅現身紅地氈，其中美國性感網紅Brianna LaPaglia以一襲超低胸金屬色長裙亮相，谷起渾圓上圍直逼跌出的程度，曝露性感程度冠絕全場！