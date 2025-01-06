金球獎2025｜真田廣之曾來港拍楊紫瓊　搭上性感女星導致婚變

荷里活劇集界盛事《第82屆金球獎》，於今日（6/1）香港時間早上舉行，日本男星真田廣之憑《幕府將軍》（Shōgun）成為首位登上金球獎劇情類最佳男主角的日本演員，亦是繼去年史蒂文連（Steven Yeun），憑《齮齕人生》（Beef）奪得最佳迷你劇集及電視電影男主角）後，再有亞裔演員封帝。



真田廣之憑《幕府將軍》（Shōgun）成為首位登上金球獎劇情類最佳男主角的日本演員。（視覺中國）

真田廣之於去年，已憑《幕府將軍》勇奪艾美視帝。（視覺中國）

真田廣之在劇集《幕府將軍》（Shōgun），飾演一位忠臣吉井虎永。(《幕府將軍》劇照)

現年64歲的真田廣之可謂「荷里活御用日本演員」，早在2003年便進軍荷里活，參演《最後武士》（The Last Samurai）與湯告魯斯（Tom Cruise）大演對手戲，之後演出了《狼人：武士激戰》（The Wolverine）、《火拼時速3》（Rush Hour 3）、《浪魂47》（47 Ronin）、《福爾摩斯的最後奇案》（Mr. Holmes）、《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）及《殺神John Wick 4》多部荷里活電影，還有參與多部美劇，過去十年主力在美國發展。

真田廣之在荷里活發展逾十年，圖為《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

值得一提的是，真田廣之早在1982年曾來港主演元奎執導的港產片《龍之忍者》，當年是為力撐男主角李元霸。接著於1986年參演了《皇家戰士》，與奧斯卡影后楊紫瓊合作。此外，真田廣之於1999年至2000年間，參演英國皇家莎士比亞劇團舞台劇《李爾王》，並因此獲英國授勳，表揚他對英、日兩國文化交流作出的貢獻。

真田廣之（左）早在八十年代初來港拍戲，圖為《龍之忍者》與李元霸合作。（電影截圖）

相比輝煌的演藝成就，真田廣之的私生活卻為人所垢病，他於1990年跟女演員手塚理美結婚，並育有兩名兒子，但1995年他跟性感水著女星葉月里緒菜搞婚外情而與太太離婚，但他亦沒有跟葉月走到最後。往後真田廣之曾與松隆子等女星傳緋聞，亦跟鈴木京香交往多年，但都未能開花結果。