金球獎2025｜狄美摩亞曾自揭15歲被姦內幕　親母為500元出賣自己

一代荷里活性感女神狄美摩亞（Demi Moore），今日（6日）在《第82屆金球獎》於音樂/喜劇類贏得最佳女主角，亦是她入行多年來獲得的首個演技獎項。狄美摩亞向來予人性感女神形象，但背後其實有過悲痛經歷。她於2019推出自傳《Inside Out》，便紀錄自己多年來的辛酸史，最可怕是自爆在15歲當年被人強姦，而背後更是由母親為了500元美金（約港幣3,900）而安排。



狄美摩亞憑《完美物質》榮獲金球獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」！（視覺中國）

狄美摩亞憑《完美物質》榮獲金球獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」！（視覺中國）

狄美摩亞在戲中用盡方法令自己重拾青春。（《完美物質》劇照）

《人鬼情未了》（1990）絕對是狄美摩亞，其中一個事業高峰，可惜背後有太多經歷，令她對身邊人失去信心，繼而開始放縱兼濫藥。而在2019年宣傳自傳《Inside Out》時，便親述15歲時，慘被強姦的經過。

她在節目中講到自己在15歲那年，被一個男人強姦，而將她出賣的正是親母Virginia King。當時母親經常帶她到酒吧吸引男性，一天晚上狄美回家時，被一名用鎖匙入屋的男子強姦，當時那名男子還說：「我用了500蚊（約港幣3,900），你媽就將你當成妓女般賣了，覺得如何？」

狄美摩亞推出自傳《Inside Out》時，接受了Diane Sawyer的訪問。（影片截圖）

當主持人Diane Sawyer問及她有否覺得自己被媽媽賣了（Do you believe she sold you?）時，狄美摩亞回應：「在我心深處我覺得她沒有，我不覺得這是個直接的交易，雖然她的確給對方一個途經，將我放在一個危險當中。」

狄美摩亞15歲時慘被強姦，她媽媽更是幫兇。（影片截圖）

受盡酗酒、濫藥、不育困擾狄美摩亞除了經歷過性侵，在演員的生涯更被迫演出性感的角色，更經歷過3次失敗的婚姻，跟前夫布斯韋利士（Bruce Willis）生的3名女兒相繼離她而去。及後跟比她年輕15歲的男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）婚後，不久便懷孕，但在第6個月時不幸流產，其後染上酗酒和濫藥問題，又發現即使接受生育治療都無法再懷孕。直至知道艾斯頓古查出軌後，狄美摩亞便決定跟他離婚。

狄美摩亞綞歷3次婚姻皆失敗收場。（Getty Images）

自傳中講述她多年來的經歷，同時她也不怕自揭瘡疤，並反問自己：「為甚麼會這樣？回看過去，我迷失了自己，我蒙閉了自己雙眼。」而在訪問尾聲Diane Sawyer表示：「明天她會講及自己的婚姻以及她如何尋回自己，我們有很多要傾談的事。」

狄美摩亞經歷一連串打擊後，慢慢走出陰霾，找回自己。（影片截圖）

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狄美摩亞訪問片段