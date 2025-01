金球獎2025｜狄美摩亞曾自揭15歲被姦內幕　親母為500元出賣自己

一代荷里活性感女神狄美摩亞(Demi Moore),今日(6日)在《第82屆金球獎》於音樂/喜劇類贏得最佳女主角,亦是她入行多年來獲得的首個演技獎項。狄美摩亞向來予人性感女神形象,但背後其實有過悲痛經歷。她於2019推出自傳《Inside Out》,便紀錄自己多年來的辛酸史,最可怕是自爆在15歲當年被人強姦,而背後更是由母親為了500元美金(約港幣3,900)而安排。



狄美摩亞憑《完美物質》榮獲金球獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」!(視覺中國)

狄美摩亞憑《完美物質》榮獲金球獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」!(視覺中國)

狄美摩亞在戲中用盡方法令自己重拾青春。(《完美物質》劇照)

《人鬼情未了》(1990)絕對是狄美摩亞,其中一個事業高峰,可惜背後有太多經歷,令她對身邊人失去信心,繼而開始放縱兼濫藥。而在2019年宣傳自傳《Inside Out》時,便親述15歲時,慘被強姦的經過。

她在節目中講到自己在15歲那年,被一個男人強姦,而將她出賣的正是親母Virginia King。當時母親經常帶她到酒吧吸引男性,一天晚上狄美回家時,被一名用鎖匙入屋的男子強姦,當時那名男子還說:「我用了500蚊(約港幣3,900),你媽就將你當成妓女般賣了,覺得如何?」

狄美摩亞推出自傳《Inside Out》時,接受了Diane Sawyer的訪問。(影片截圖)

當主持人Diane Sawyer問及她有否覺得自己被媽媽賣了(Do you believe she sold you?)時,狄美摩亞回應:「在我心深處我覺得她沒有,我不覺得這是個直接的交易,雖然她的確給對方一個途經,將我放在一個危險當中。」

狄美摩亞15歲時慘被強姦,她媽媽更是幫兇。(影片截圖)

受盡酗酒、濫藥、不育困擾狄美摩亞除了經歷過性侵,在演員的生涯更被迫演出性感的角色,更經歷過3次失敗的婚姻,跟前夫布斯韋利士(Bruce Willis)生的3名女兒相繼離她而去。及後跟比她年輕15歲的男星艾斯頓古查(Ashton Kutcher)婚後,不久便懷孕,但在第6個月時不幸流產,其後染上酗酒和濫藥問題,又發現即使接受生育治療都無法再懷孕。直至知道艾斯頓古查出軌後,狄美摩亞便決定跟他離婚。

狄美摩亞綞歷3次婚姻皆失敗收場。(Getty Images)

自傳中講述她多年來的經歷,同時她也不怕自揭瘡疤,並反問自己:「為甚麼會這樣?回看過去,我迷失了自己,我蒙閉了自己雙眼。」而在訪問尾聲Diane Sawyer表示:「明天她會講及自己的婚姻以及她如何尋回自己,我們有很多要傾談的事。」

狄美摩亞經歷一連串打擊後,慢慢走出陰霾,找回自己。(影片截圖)

狄美摩亞訪問片段