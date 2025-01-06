金球獎｜《幕府將軍》澤井杏奈奪女主角　兒時居香港望參演港片

《第82屆金球獎》香港時間今早（6/1）頒發，電視劇集方面，串流平台Disney+原創史詩式劇集《幕府將軍》（Shōgun）可謂成為大贏家，除贏了最佳劇集，真田廣之、淺野忠信分別贏得男主角及男配角，而女主角澤井杏奈（Anna Sawai）同樣榮登視后。這位日裔紐西蘭演員，原來兒時曾旅居香港，胞姊現時仍是香港芭蕾舞團成員。



澤井杏奈憑《幕府將軍》摘下「劇集劇情類最佳女主角」。（視覺中國）

《幕府將軍》奪得三個演員獎及最佳劇集獎，成全晚大贏家。（視覺中國）

荷里活日本女演員澤井杏奈（Anna Sawai）則為《幕府將軍》劇集女主角戶田鞠子。（《幕府將軍》劇集劇照）

真田廣之在《幕府將軍》劇集裡飾演吉井虎長，他更兼任劇集監製一職。（《幕府將軍》劇集劇照）

英國歌手Cosmo Jarvis近年跨界成為演員，在電影裡飾演外國水手John Blackthorne一角。（《幕府將軍》劇集劇照）

澤井杏奈去年就《幕府將軍》在港上架，接受《香港01》專訪，分享演出的挑戰、曾參演的《狂野時速9》為她帶來的影響及參與香港電影的期待！澤井杏奈作為《幕府將軍》的女主角，角色戶田鞠子為一位喪父的貴族，澤井表示要古裝演繹的難度甚高：「為演出戶田鞠子所做的準備包括禮儀及不同訓練，所有細節也需要學習！某程度上也相當困難，但接下這個角色便預料到要做相關準備。」

而角色戶田鞠子的背景與身份複雜性，亦考起澤井杏奈，甚至幾乎無法擺脫角色：「爭扎最大的部分是在演繹戶田鞠子上，因為這個角色經歷許多困境、相當沉重，我們拍攝長達10個月，到最後我甚至從角色裡無法自拔，所以我會將自己困在房間裡，不想見任何人、只沉醉在劇本中，所以不能做自己某程度上是最大的挑戰！」

澤井杏奈需要為《幕府將軍》的演出作充份準備，包括學習禮儀等細節。（《幕府將軍》劇集劇照）

戶田鞠子的角色同時兼具陰柔與陽剛的特質，在日本古裝女性角色之中略為鮮見，澤井杏奈坦言演繹兩種特質時不難取得平衡：「因為我能夠與角色取得共鳴，我有脆弱、敏感的一面，同時亦有她的力量。我認為宏觀來看，日本女性被迫經歷不少困境，需要隱藏自己，從戶田鞠子、她的眼神便可以看到，雖然她不太經常表達自己，但她絕對有思想！」

澤井杏奈表示自己的性格特質，與《幕府將軍》裡的角色戶田鞠子具有共鳴，到拍攝尾段更幾乎無法擺脫角色。（電影公司提供）

在主演《幕府將軍》前，澤井杏奈較為香港觀眾熟悉的作品包括2009年的動作電影《忍者刺客》（Ninja Assassin）與2021年的荷里活電影《狂野時速9》（F9）。談到前作對自己的影響，澤井杏奈表示：「我覺得每次演出也令我更了解自己，沒有《忍者刺客》或者《狂野時速9》我也不會得到這個角色，雖然他們是截然不同的角色、動作元素較重，但我也能夠演繹較沉重、戲劇性的角色，我希望觀眾也看到另一版本的我！」

澤井杏奈表示沒有《忍者刺客》與《狂野時速9》，便沒有她今天在《幕府將軍》裡的演出。（《忍者刺客》電影劇照）

數年前拍攝《狂野時速9》期間，澤井杏奈為演出動作場面，與動作指導團隊合作訓練數月，盡量親身演出所有鏡頭。澤井杏奈提到在《幕府將軍》劇集中，也有維持這個習慣：「我當然有跟動作指導團隊一同合作、訓練！我也有學空手道等不同武術，亦努力記住設計好的武打動作！」

澤井杏奈為演出《狂野時速9》，與劇組動作指導團隊合作訓練數月之久。（《狂野時速9》電影劇照）

於紐西蘭出生的澤井杏奈，童年時曾經旅居於香港，胞姊澤井玲奈亦長居於香港，是香港芭蕾舞團成員之一。提到可有興趣參演香港電影，澤井杏奈興奮表示極有興趣：「我的天啊！當然啦！雖然我只懂得說日語及英語，我不知道會不會影響我演出香港電影，但我很渴望參與！其實我姊姊住在香港，所以我未來會來香港探望她，或者會遇上不同的機會呢？」也許澤井姊妹未來會在香港合作發展，成為新鮮旳銀幕組合。

澤井杏奈童年時曾於香港短暫居住，姊姊澤井玲奈（右一）現居於香港，是香港芭蕾舞團成員之一。（澤井玲奈IG圖片）

澤井杏奈童年時曾短暫於香港居住成長。（澤井杏奈IG圖片）