魷魚遊戲2︱T.O.P浮誇演技飽受攻擊　導演直言︰曾考慮請他退出

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲第2季》（Squid Game season 2）去年底壓軸在全球啟播，劇集除了由李政宰、李炳憲及魏化儁等第一季班底冧莊主演外，亦加入T.O.P崔勝鉉、任時完、姜河那、曹柔理及宋智友等新加盟陣容。韓國偶像天團BIGBANG成員T.O.P在劇集中飾演Thanos薩諾斯，一出場已相當高調搶鏡，紫色頭髮造型、全程吸毒與Chok爆演繹方法，亦立即在觀眾心目中留下負面印象，紛紛認為讓T.O.P參演是第二季一大敗筆！



《魷魚遊戲第2季》由李政宰、李炳憲及魏化儁等第一季班底冧莊主演。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

韓國偶像天團BIGBANG成員T.O.P在劇集中飾演Thanos薩諾斯，一出場已在觀眾心目中留下負面印象。（《魷魚遊戲第2季》截圖）

近日《魷魚遊戲2》導演黃東赫接受外媒訪問，談及薩諾斯一角的爭議，直言當初選角歷時極長，仍未找到合適人選，直到劇組人員推薦退伍後已淡出娛樂圈的T.O.P。當時黃東赫認為T.O.P的確與薩諾斯角色設定相似，於是主動聯絡試鏡，更意外地獲得回覆答允。黃東赫透露T.O.P在試鏡時，認真演繹對白與即興饒舌，雖然一度緊張至大汗淋漓甚至暫停，但T.O.P卻主動要求重拍，試鏡的認真與誠意打動導演，於是決定給予合作機會。

T.O.P.在退伍後已淡出娛樂圈（崔勝鉉IG圖片）

T.O.P曾於2017年鬧出吸毒醜聞，因此在服兵役後淡出娛圈，《魷魚遊戲2》的演員名單公布後，亦令不少觀眾對他的復出有所保留。導演黃東赫受訪時直言，自己曾猶疑應否請T.O.P退出劇組：「但我實在沒辦法對一位共同努力的朋友說，你得不到原諒了。」於是竭力讓他的戲份在劇情中得到保留。

導演黃東赫受訪時直言曾猶疑應否請T.O.P退出劇組。（《魷魚遊戲2》劇照）

《魷魚遊戲2》啟播後，T.O.P的浮誇演繹成為觀眾攻擊的重點之一，黃東赫卻表示其實是刻意為角色製造的負面形象，希望重現首季負面角色的成功，但預料不到觀眾反應甚大：「沒想到大眾這麼無法原諒崔勝鉉。」更表示T.O.P也為此向導演致歉，認為自己的參演連累劇組，但黃東赫卻予以鼓勵：「既然發展至此，就一同面對批評吧！總要被鞭策一次，就算失敗，也不代表從此不能再演戲。」