金像獎2025︱MIRROR全員爭提名影帝　單片報12位主角或創金像歷史

《第43屆香港電影金像獎》即將於4月27日舉行，為去年屢創歷史、歷盡高低的香港電影頒發成績表。金像獎大會早前已向合資格參與首輪投票的選民及專業評審，發放2024年度香港正式公映電影片目，並列出一眾香港電影為演員與幕後工作人員報名遴選的獎項。其中名錄中不乏賣座鉅製《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》等，亦包括偶像天團MIRROR成員主演作品《盜月者》、《十二怪盜》及近期上映的《久別重逢》。

去年超賣座作品《九龍城寨之圍城》當然是金像獎大熱門之一。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《破．地獄》作為華語片票房神話，亦當然是金像獎熱門大贏家！（《破・地獄》電影劇照）

由MIRROR全體團員主演的《十二怪盜》，在金像獎片目上驚喜列出十二位成員的名稱，為MIRROR所有成員報名遴選「最佳男主角」獎項，陣容齊集報名爭奪影帝殊榮，相信單部電影報名12位男主角，成為金像獎四十多年極為罕見的歷史性現象。

由MIRROR全體成員首次主演的《12怪盜》，各人戲份平均，齊齊報名爭奪金像影帝！（《12怪盜》海報）

雖然MIRROR各成員在電影中戲份平均，但為全體成員報名遴選「最佳男主角」或會造成「𠝹票」的效果，對MIRROR成員憑《十二怪盜》入圍或造成負面影響。而去年憑《十二怪盜》首次跨入大銀幕的除了報名「最佳男主角」，則同時報名遴選「最佳新演員」獎項。

主演《12怪盜》的Alton王智德、Frankie陳瑞輝、Ian陳卓賢、Jeremy李駿傑、Stanley邱士縉及Tiger邱傲然除了報名「最佳男主角」，亦把握機會爭「最佳新演員」。（陳順禎攝）

至於由Ian陳卓賢主演、去年底上映的電影《久別重逢》，則讓鏡粉與觀眾驚訝地為陳卓賢以男配角身份報名遴選，鄭伊健則以男主角身份報名遴選。在《久別重逢》劇情中，鄭伊健與陳卓賢分別飾演中年及少年版蘇昇華，二人戲份各佔片長一半，與貫穿全片的許恩怡戲份相距甚大。

鄭伊健與陳卓賢分別飾演中年及少年版蘇昇華，二人戲份各佔片長一半。（《久別重逢》劇照）

鄭伊健與陳卓賢分別飾演中年及少年版蘇昇華，二人戲份各佔片長一半。（《久別重逢》劇照）

陳卓賢於2024年首次跨入大銀幕，先後合演及個人主演電影，對於以《久別重逢》男配角身份報名金像獎，估計具有「走線」的考慮，希望在競爭相對較低的男配角行列爭取提名與奪獎，並把握首次參演電影的一年爭奪新演員殊榮。